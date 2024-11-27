Suzlon, Eraaya, Strides Pharma समेत 10 शेयरों में FIIs ने बढ़ाई हिस्सेदारी!
विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने पिछले 12 महीनों में कई भारतीय कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है, जो भारत की विकास संभावनाओं और खास सेक्टर्स से जुड़े अवसरों में विश्वास को दिखाता है।
ACE Equity के आंकड़ों के अनुसार, चुनिंदा 10 टॉप परफॉर्म करने वाली कंपनियों में FIIs की हिस्सेदारी एक वर्ष में 24 प्रतिशत तक बढ़ी है। यहां उन स्टॉक्स का बारीकी से विश्लेषण किया गया है, जिनकी FII हिस्सेदारी में साल दर साल (YoY) सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है, साथ ही उनके एक साल के रिटर्न्स भी:
Eraaya Lifespaces Ltd
ऑटो एंसेलरी स्टॉक एराया लाइफस्पेसेस में FII हिस्सेदारी में सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई, जो पिछले वर्ष 0% से बढ़कर 24.21% हो गई है (सितंबर 2024 तक, Q2 FY25)। कंपनी ने 2,490% का शानदार एक साल का रिटर्न दिया, जिससे यह बाजार के सबसे बड़े गेनर्स में से एक बन गई। इसकी मार्केट कैप ₹3,615 करोड़ है, और 26 नवंबर 2024 को इसके शेयर ₹1,912 पर कारोबार कर रहे हैं।
SpiceJet Ltd
FIIs ने स्पाइसजेट में अपनी हिस्सेदारी 22.58 प्रतिशत बढ़ाकर 22.87% कर दी है। एविएशन कंपनी ने ऑपरेशनल सुधारों का फायदा उठाते हुए 31% का एक साल का रिटर्न दिया। इसकी मार्केट कैप ₹7,503 करोड़ है, और इसके शेयर ₹58.5 पर ट्रेड हो रहे हैं।
Genus Power Infrastructures Ltd
पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जेनस पावर की FII हिस्सेदारी में 19.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो अब 22.49% हो गई है। इसकी मजबूत प्रदर्शन को एक साल के 87% रिटर्न में देखा जा सकता है। जेनस पावर की मार्केट कैप ₹13,341 करोड़ है, और इसका स्टॉक ₹439 पर कारोबार कर रहा है।
Computer Age Management Services Ltd (CAMS)
CAMS ने FII हिस्सेदारी में 17.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो अब 56.53% हो गई है। यह बिजनेस सर्विसेज कंपनी 72% के मजबूत एक साल के रिटर्न के साथ म्यूचुअल फंड सर्विस में अपनी प्रमुखता को दर्शाती है। इसकी मार्केट कैप ₹23,406 करोड़ है।
CMS Info Systems Ltd
IT सर्विसेज प्रोवाइडर CMS इन्फो सिस्टम्स में FII हिस्सेदारी 16.22 प्रतिशत बढ़कर 39.98% हो गई है। कंपनी ने 23% का लगातार एक साल का रिटर्न दिया है, जो निरंतर ग्रोथ को दर्शाता है।
KFin Technologies Ltd
KFin टेक्नोलॉजीज ने अपनी FII हिस्सेदारी में 15.35 प्रतिशत की वृद्धि की है, जो अब 24.57% है। कंपनी ने 121% का शानदार एक साल का रिटर्न दिया है, जो फाइनेंशियल ऑटोमेशन सर्विस में इसकी भूमिका को दर्शाता है।
Suzlon Energy Ltd. और Inox Wind Ltd
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, सुजलॉन एनर्जी और इनोक्स विंड की FII हिस्सेदारी में 12.84% और 12.34% की वृद्धि हुई है। सुजलॉन ने 63% का एक साल का रिटर्न दिया, जबकि इनोक्स विंड ने 160% का रिटर्न दिया, जो स्वच्छ ऊर्जा पर वैश्विक ध्यान केंद्रित होने को दर्शाता है।
Strides Pharma Science Ltd
स्वास्थ्य क्षेत्र की कंपनी स्ट्राइड्स फार्मा की FII हिस्सेदारी में 12.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो अब 30.08% है, और इसके एक साल के रिटर्न ने 187% की शानदार वृद्धि दिखाई है।
Aditya Vision Ltd
FIIs ने आदित्य विजन में अपनी हिस्सेदारी 12.30 प्रतिशत बढ़ाकर 12.86% कर दी है। इस रिटेलिंग कंपनी ने 62% का मजबूत एक साल का रिटर्न दिया है, और इसकी वर्तमान मार्केट कैप ₹6,130 करोड़ है, जिसके शेयर ₹476 पर ट्रेड हो रहे हैं।
कई स्टॉक्स जिनमें FII भागीदारी बढ़ी है, उन शेयरों ने शानदार रिटर्न दिए हैं और इनमें से कई ने व्यापक बाजार सूचकांकों को भी पीछे छोड़ दिया है। FII की बढ़ती हिस्सेदारी रेन्यूएबल एनर्जी, स्वास्थ्य देखभाल, और बिजनेस सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में भारत की विकसित होती आर्थिक कहानी और क्षेत्र-विशेष विकास अवसरों में विश्वास को दर्शाती है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।