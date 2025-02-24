Federal Bank Share को खरीद लें, जानें Analyst ने क्यों दी सलाह?

Federal Bank के एमडी और सीईओ KVS Manian ने आगामी तीन साल का रोडमैप यानी प्लानिंग के बारे में जानकारी दी। इस जानकारी का असर बैंक के शेयर पर देखने को मिला। आज बैंक के स्टॉक तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सुबह 10 बजे फेडरल बैंक शेयर (Federal Bank Share) 1.41 फीसदी की बढ़त के साथ 182.36 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

advertisement

बैंक की प्लानिंग के साथ ही मार्केट एनलिस्ट ने स्टॉक को खरीदने की सलाह दी। हालांकि, एनलिस्ट ने यह भी कहा कि निवेशकों को बैंक द्वारा लिए जाने वाले फैसलों पर फोकस रखना चाहिए।

क्या है बैंक की प्लानिंग

हाल ही में हुए स्ट्रैटेजी मीटिंग में बैंक के सीईओ KVS Manian ने कहा कि वित्त वर्ष 2027-28 तक फेडरल बैंक टॉप-6 बैंक में शामिल होगा। बैंकों को यह मुकाम Return on Asset (RoA) के माध्यम से मिलेगा। बैंक टॉप-6 में आने के बाद खुद को टॉप 3 पायदान पर लाने के लिए प्रमोट करेगा।

क्या है ब्रोकरेज की राय

IIFL Securities ने स्टॉक प्राइस में 17 फीसदी करेक्शन की उम्मीद जताई है। ब्रोकरेज ने निवेशकों को खरीदने की सलाह दी और टारगेट प्राइस को 218 रुपये कर दिया।

MOFSL ने उम्मीद जताई है कि आगामी समय में फेडरल बैंक के ग्रोथ में तेजी देखने को मिलेगी। बैंक के मुनाफे में वृद्धि हो सकती है। MOFSL ने स्टॉक की रेटिंग को 'Buy' कर दिया और टारगेट प्राइस 225 रुपये कर दिया है।

Nirmal Bang Institutional Equities ने फेडरल बैंक शेयर को 'BUY' रेटिंग दी और टारगेट प्राइस को 226 रुपये कर दिया।

Nuvama Institutional Equities ने स्टॉक की रेटिंग को ‘Buy’ कर दिया और टारगेट प्राइस को 215 रुपये कर दिया।