ये PSU Stock निवेशकों को बनाएगा मालामाल! जानिए कहां तक जाएगा?

देश के कई PSU कंपनियों के शेयरों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। IRFC से लेकर IREDA तक में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। ऐसे में ब्रोकरेज हाउस Antique Broking एक सरकारी स्टॉक पर काफी बुलिश है और उम्मीद कर रही है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।

PSU का हाल

आइये सबसे पहले ऐसे सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स को देखते हैं जो अपने हाई से काफी नीचे आ चुके हैं। इसमें IRFC (-33%), MTNL (-50%), HUDCO (-35%), IRCON (-37%), IREDA (-26%), Bank of India (-31%) जैसे स्टॉक शामिल है। स्टॉक के नाम के आगे ब्रैकेट में गिरावट की संख्या दी हुई है। अब बात करते हैं कि PSU में गिरावट के बीच Antique Broking को कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है।

स्टॉक पर बुलिश क्यों?

ब्रोकरेज हाउस एंटिक ब्रोकिंग Nalco (National Aluminium Company Limited) पर काफी बुलिश है। इसके पीछे की वजह भी जान लेते हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी सबसे कम लागत वाले बॉक्साइट, एल्यूमिना प्रोड्यूसर्स में से एक है और एल्यूमिना का एक बड़ा एक्सपोर्टर है। कंपनी सालाना 1.3 मीट्रिक टन एल्यूमिना और 0.4 मीट्रिक टन एल्युमीनियम की बिक्री करती है। पिछले 3 सालों के प्रोडक्शन/बिक्री के वॉल्यूम से पता चलता है कि यह लगभग पूरी क्षमता पर काम कर रही है। ब्रोकरेज का कहना है कि 2QFY25TD में एवरेज LME स्पॉट एल्युमीनियम की कीमत 2,360 डॉलर प्रति टन रही। ये सालाना आधार पर 9.2% मजबूत हुआ जबकि तिमाही आधार पर 6.6% घटा है। नाल्को की ग्रोथ आउटलुक, इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस और नेट कैश पोजिशन बेहतर है।

नया टारगेट

Antique Broking ने स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि एल्युमीनियम की मजबूत कीमतों और कम लागत से कंपनी के मुनाफे को मजबूती मिलेगी। साथ ही प्रति शेयर टारगेट प्राइस 235 रुपये रखा है। 20 सितंबर 2024 को शेयर का भाव 183 पर बंद हुआ। इस हिसाब से देखें तो मौजूदा भाव से स्टॉक में करीब 30 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली।

डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं है। कहीं भी निवेश से पहले SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर की राय लें।