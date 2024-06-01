Exit Poll: पिछले 4 लोकसभा चुनावों में एग्जिट पोल के बाद बाजार ने कैसे किया था रिएक्ट?

scorecardresearch
New Delhi,UPDATED: Jun 1, 2024 22:56 IST
एग्जिट पोल को लेकर तमाम तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। लेकिन क्या आपको बता हे कि पिछले 4 लोकसभा चुनावों में एग्जिट पोल के आंकड़ें आने के बाद बाजार ने कैसे रिएक्ट किया था? चुनाव परिणाम के दिन तो शेयर बाजार रिएक्ट करेगा ही, लेकिन उससे पहले 3 जून यानी सोमवार को शेयर बाजार पर इन एग्जिट पोल पर भी अपना रुख सामने रखेगा। तो चलिए पिछले 20 सालों में एग्जिट पोल के बाद शेयर मार्केट में क्या स्थिति रही है।

साल 2004

साल 2004 की बात करते हैं। एग्जिट पोल के बाद  11 मई को जब शेयर बाजार ओपन हुआ तो सेंसेक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 11 मई को जब शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 5,325 अंकों पर आ गया. यानी सेंसेक्स में 230 अंकों की गिरावट देखी गई थी. इसका मतलब है कि निवेशकों को 4.14 फीसदी का नुकसान हुआ था। उस समय तो कुछ सर्वे हंग पार्लियामेंट, तो कुछ एनडीए को फुल मैज्योरिटी दिखा रहे थे.. 

साल 2009

साल 2009 की बात करते हैं। सेंसेक्स की बात करें तो 13 मई 2009 में 12,019 अंकों पर बंद हुआ। इसका मतलब है कि सेंसेक्स 1.22 प्रतिशत की गिरावट के साथ क्लोज हुआ था. जबकि निफ्टी 3,635 अंकों से गिरकर 3,593 अंकों पर आ गया था. यानी निफ्टी एग्जिट पोल के असर से 1.15 प्रतिशत टूटा था।

साल  2014

2014 की बात करें तो कोई ऐसा एग्जिट पोल नहीं था जो एनडीए को फुल मैज्योरिटी देता हुआ ना दिखाई दिया हो... एग्जिट पोल के आंकड़ें एक्सपेक्टिड थे. इसलिए इन आंकड़ों को शेयर बाजार पहले ही डाइजस्ट कर चुका था. ऐसे में एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में कुछ ज्यादा हरकत देखने को नहीं मिली. 13 मई को सेंसेक्स में 1.36 प्रतिशत और निफ्टी 1.35 फीसदी बढ़त के साथ दिखाई दिया।

साल 2019

2019 को देखें तो एग्जिट पोल आने के बाद सेंसेक्स जब 20 मई को खुला तो 3.75% की तेजी और निफ्टी 3.69% की तेजी के साथ 11,828 अंकों पर बंद हुआ। वहीं इस बार ज्यादातर  चैनल एग्जिट पोल के हिसाब से मौजूदा सरकार की ही वापसी कराते दिख रहे हैं। हालांकि देखना होगा सोमवार को बाजार कैसे रिएक्ट करता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
