मार्केट लीडर Stock में Upper Circuit लगा, Voltas, Blue Star, Daikin, Havells जैसे क्लाइंट्स

एयर कंडीशनर और इसके कॉम्पोनेंट्स की प्रमुख सप्लायर Epack Durable Ltd के शेयरों को गुरुवार यानि 26 दिसंबर को 5 प्रतिशत के अपर सर्किट में लॉक हो गए। इस कदम के साथ स्टॉक 2024 में अब तक 150 प्रतिशत तक चढ़ चुका है।

स्टॉक में तेजी क्यों?

कंपनी ने हाल ही में एक अपडेट में स्पष्ट किया कि वह एक टॉप चीनी टीवी कंपनी के साथ प्रारंभिक बातचीत में है, जो Epack Durable की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में हिस्सेदारी लेने की योजना बना रही है।

ईपैक कंपनी की बात की जाए तो, जिसने वित्तीय वर्ष 2024 में ₹1,419 करोड़ की बिक्री की रिपोर्ट की है, एयर कंडीशनर और अन्य उपभोक्ता टिकाऊ उत्पादों के डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञता रखता है। नोएडा स्थित मूल डिज़ाइन निर्माता (ODM) कई उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों के लिए एयर कंडीशनर का उत्पादन करता है, जिनमें Voltas, Blue Star, Daikin, Havells India, Haier और Infiniti Retail, शामिल हैं।

नया टारगेट

ब्रोकरेज फर्म LKP सिक्योरिटीज ने ईपैक ड्यूरेबल पर 'खरीदें' कॉल जारी की है, और इसका टारगेट प्राइस ₹575 प्रति शेयर है। विश्लेषक के जरिए दिया गया समय सीमा एक साल है, जिसमें स्टॉक को टारगेट प्राइस तक पहुंचने की उम्मीद है।

वर्तमान में, तीन विश्लेषक ईपैक ड्यूरेबल को कवर कर रहे हैं, और सभी ने स्टॉक पर 'खरीदें' रेटिंग दी है।

चार्ट्स पर ईपैक ड्यूरेबल के शेयर न तो 'ओवर्सोल्ड' न ही 'ओवरबॉट' जोन में ट्रेड हो रहे हैं और इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 59.8 है। RSI 30 से कम होने पर 'ओवर्सोल्ड' स्थिति को दर्शाता है, जबकि RSI 70 से ऊपर होने पर 'ओवरबॉट' स्थिति का संकेत मिलता है।

ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड के शेयर ₹501.65 पर 5% के अपर सर्किट में लॉक हो गए। यह स्टॉक पिछले एक महीने में 30% से अधिक बढ़ चुका है और पिछले छह महीनों में 106% तक चढ़ा है। कंपनी का वर्तमान मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹4,798 करोड़ है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।