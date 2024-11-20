Enviro Infra Engineers IPO: इश्यू खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में बज!

Enviro Infra Engineers Limited का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) शुक्रवार यानि 22 नवंबर 2024 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। IPO लॉन्च से पहले कंपनी के शेयरों में ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी तेजी देखी जा रही है।

अहम तारीख

एंविरो इंफ्रा इंजीनियर्स का IPO 26 नवंबर तक पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। एंकर निवेशकों के लिए बोली 21 नवंबर को एक दिन के लिए खुलेगी। कंपनी ने अपने IPO के लिए ₹140-148 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। इस ऑफरिंग के जरिए से एंविरो इंफ्रा ₹650 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखता है। निवेशक न्यूनतम 101 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। इसके बाद भी निवेशक 101 शेयरों के दूसरे लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं।

कंपनी का प्रस्तावित IPO फ्रेश इश्यू के 3.87 करोड़ इक्विटी शेयरों और प्रमोटर्स के जरिए 52.68 लाख शेयरों के ऑफर-फॉर-सेल (OFS) कम्पोनेंट्स का मिश्रण है। वर्तमान में प्रमोटर्स के पास एंविरो इंफ्रा इंजीनियर्स में 93% से अधिक हिस्सेदारी है।

फंड का इस्तेमाल

फ्रैश इश्यू से हासिल ₹181 करोड़ का उपयोग वर्किंग कैपिटल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होगा। ₹100 करोड़ का इस्तेमास कर्ज चुकाने के लिए और ₹30 करोड़ का निवेश कंपनी की सहायक कंपनी, EIEL मथुरा इंफ्रा इंजीनियर्स में किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में 60 मिलियन लीटर प्रति दिन के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के निर्माण के लिए है।

इसके अलावा कुछ रकम का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इश्यू साइज का 50% योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) के लिए, 35% रिटेल निवेशकों के लिए और बाकी 15% गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित किया गया है।

बिजनेस मॉडल

एंविरो इंफ्रा इंजीनियर्स की स्थापना 2009 में हुई थी और यह जल और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स (WWTPs) और जल आपूर्ति परियोजनाओं (WSSPs) का डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव करती है, जो सरकारी एजेंसियों या संस्थाओं के लिए होती हैं।

वित्तीय सेहत

कंपनी की रेवेन्यू में वित्त वर्ष 2023-24 और 2022-23 के बीच 116% की बढ़ोतरी हुई और नेट प्रॉफिट (PAT) में 101% का इजाफा हुआ। हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड इस IPO का बुक रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि Bigshare Services Pvt Ltd इस इश्यू का रजिस्ट्रार है।

IPO की आवंटन 27 नवंबर को फाइनल होने की उम्मीद है, जबकि एंविरो इंफ्रा BSE और NSE पर 29 नवंबर 2024 को सूचीबद्ध होने की संभावना है।IPO लॉन्च से पहले कंपनी के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) लगभग ₹22 है, जो इश्यू प्राइस से 15% अधिक का प्रीमियम दर्शाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

