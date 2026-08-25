बैक टू बैक अपर सर्किट! 1 हफ्ते में 27% उछला ये स्मॉल कैप स्टॉक - 3 साल में मिल चुका है 1472% का बंपर रिटर्न

471.88 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, EBIX Ltd के स्टॉक में बैक टू बैक अपर सर्किट लग रहा है। BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 27% चढ़ा है। आज भी शेयर में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है और बीएसई पर शेयर अपर सर्किट के साथ 22.02 रुपये पर लॉक है।

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3 साल में 1400% से ज्यादा रिटर्न

कंपनी का शेयर पिछले 3 साल में 1472 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं पांच साल में स्टॉक 2958 प्रतिशत चढ़ा है।

हाल ही कंपनी ने दी थी ये जानकारी

हाल ही में कंपनी ने बताया था कि उसकी पेमेंट्स बिजनेस कंपनी EbixCash ने अपने Prepaid Payment Instrument (PPI) Wallet को BHIM UPI से जोड़ दिया है। इससे EbixCash के 14 लाख से ज्यादा एक्टिव वॉलेट यूजर्स अब अपने वॉलेट को आसानी से UPI से लिंक कर सकेंगे और देशभर में लाखों मर्चेंट्स पर UPI के जरिए पेमेंट कर सकेंगे।

कंपनी के मुताबिक, इस इंटीग्रेशन से EbixCash वॉलेट की उपयोगिता बढ़ेगी और डिजिटल पेमेंट्स का नेटवर्क मजबूत होगा। इससे नए ग्राहकों के जुड़ने, पेमेंट ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ने और कंपनी की लंबी अवधि की पेमेंट्स ग्रोथ रणनीति को फायदा मिलने की उम्मीद है।

फिलहाल EbixCash Wallet हर महीने करीब ₹2 करोड़ के ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा है और रोजाना करीब 100 नए यूजर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। BHIM UPI से जुड़ने के बाद ग्राहक अलग पेमेंट प्रक्रिया अपनाए बिना अपने वॉलेट बैलेंस से QR कोड के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। कंपनी ने कहा कि यह कदम NPCI के ज्यादा खुले, इंटरऑपरेबल और समावेशी डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम के विजन के अनुरूप है।

Ebix Limited के बारे में

Ebix Limited (पहले Eraaya Lifespaces Ltd के नाम से जानी जाती थी) Ebix Inc. और उसकी दुनियाभर की सहायक कंपनियों की ग्लोबल होल्डिंग कंपनी है। 2024 में रणनीतिक बदलाव के बाद कंपनी ने लाइफस्टाइल और हॉस्पिटैलिटी से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी आधारित विविध कारोबार वाली कंपनी के रूप में खुद को विकसित किया है। फिलहाल कंपनी 13 देशों में कारोबार करती है और एंटरप्राइज के साथ-साथ कंज्यूमर मार्केट को भी सेवाएं देती है।

Ebix का कारोबार मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी, पेमेंट्स, ट्रैवल और नए उभरते कारोबार जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों में फैला है। टेक्नोलॉजी सेगमेंट में कंपनी ऑन-डिमांड सॉफ्टवेयर, SaaS और डिजिटल एक्सचेंज जैसे समाधान देती है, जिनका इस्तेमाल इंश्योरेंस, री-इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थकेयर, रिस्क और कंप्लायंस जैसे क्षेत्रों में होता है। पेमेंट्स कारोबार में कंपनी टेक्नोलॉजी आधारित भुगतान और वित्तीय लेनदेन के प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है।

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Ebix Travel के जरिए कंपनी बुकिंग प्लेटफॉर्म, पेमेंट इंटीग्रेशन और डिजिटल मार्केटप्लेस जैसी ट्रैवल सेवाएं देती है, जिनका इस्तेमाल एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंसियां, कॉरपोरेट्स और आम ग्राहक करते हैं। वहीं उभरते कारोबार में ई-लर्निंग शामिल है, जो डिजिटल शिक्षा, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी सेवाएं प्रदान करता है। इन सभी कारोबारों की मदद से Ebix ग्लोबल स्तर पर एंटरप्राइज और कंज्यूमर दोनों बाजारों में काम करती है।