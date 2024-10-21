'1-19 नवंबर तक Air India से न उड़ें': खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने दी धमकी

scorecardresearch
खालिस्तान समर्थक आतंकी और सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया की उड़ानों में सवार न होने की धमकी दी। पन्नू ने कहा कि एयर इंडिया की उड़ान पर हमला हो सकता है।

UPDATED: Oct 21, 2024 13:20 IST

खालिस्तान समर्थक आतंकी और सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया की उड़ानों में सवार न होने की धमकी दी। पन्नू ने कहा कि एयर इंडिया की उड़ान पर हमला हो सकता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू की अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को दी गई हालिया धमकी भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक गतिरोध के बीच आई है।

पन्नू ने 2023 में भी इसी समय के आसपास ऐसी ही धमकी दी थी। पिछले साल पन्नू ने एक वीडियो जारी कर सिखों से कहा था कि वे 19 नवंबर के बाद एयर इंडिया से उड़ान न भरें क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन को 19 नवंबर के बाद परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एसएफजे संस्थापक ने कहा

एसएफजे संस्थापक ने कहा, "हम सिख लोगों से एयर इंडिया से उड़ान न भरने की अपील कर रहे हैं। 19 नवंबर से वैश्विक नाकेबंदी होगी। एयर इंडिया को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिख लोग 19 नवंबर के बाद एयर इंडिया से यात्रा न करें। आपकी जान को खतरा हो सकता है।"

उसने वीडियो में यह भी दावा किया कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल दिया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने खालिस्तानी आतंकवादी के खिलाफ 2023 में एयर इंडिया को धमकी देने वाले वीडियो को लेकर मामला दर्ज किया था।

एनआईए ने उन पर आपराधिक षड्यंत्र, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया।

जुलाई 2020 में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजद्रोह और अलगाववाद के आधार पर पन्नू को आतंकवादी घोषित किया। सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) खालिस्तान नामक एक अलग सिख राज्य की वकालत करता है। वर्तमान में गुरपतवंत सिंह पन्नू एक भगोड़ा है और उसके पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है।

