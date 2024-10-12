Diwali Picks 2024: ये 5 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को कर देंगे रोशन!

भारतीय शेयर बाजारों ने दिवाली 2023 के बाद से निवेशकों को मजबूत रिटर्न दिया है। जहां बेंचमार्क BSE सेंसेक्स 12 नवंबर 2023 से 25% बढ़ा। वहीं BSE Midcap और BSE Smallcap इंडेक्स ने इस दौरान 47% और 45% की बढ़ोतरी हुई है।

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि मजबूत घरेलू इनफ्लो ने मुख्य रूप से बाजार के सेंटीमेंट्स को सपोर्ट किया है। दिवाली 2024 के लिए Chola Securities ने समवत 2081-2082 के लिए अपनी टॉप 5 स्टॉक का चुनाव किया हैं, जो निवेशकों को त्योहार की भावना और बाजार में अच्छे मुनाफा कमाने में मदद कर सकता है। इस साल, विशेष एक घंटे की दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन 1 नवंबर, शुक्रवार को शाम 6:15 बजे से 7:15 बजे तक आयोजित किया जाएगा। आइए उन स्टॉक्स के बारे में जो इस दिवाली आपके पोर्टफोलियो को रोशन कर सकते हैं।

Hindustan Aeronautics (HAL)

यह कंपनी भारत में एक प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। 1940 में स्थापित, HAL ने देश की एरोस्पेस क्षमताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न प्रकार के विमान और एरोस्पेस सिस्टम के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव में इसकी समृद्ध विरासत के साथ, HAL भारत के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र की एक आधारशिला के रूप में खड़ी है। कंपनी के शेयर 11 अक्टूबर को ₹4446.85 पर बंद हुए।

कंपनी का कुल ऑर्डर बुक ₹1,20,000 करोड़ है, जिसमें FY25 में अब तक लगभग ₹26,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 4x की मजबूत बुक-टू-बिल अनुपात है, जो अगले 1.5 से 3 सालों में ₹2,00,000 करोड़ के अतिरिक्त ऑर्डर के साथ बढ़ने की संभावना है। 'मेक इन इंडिया' ऑर्डर बुक का एक प्रमुख चालक है।

Ircon International (IRCON)

1976 में रेलवे मंत्रालय के तहत भारतीय रेलवे निर्माण कंपनी लिमिटेड के रूप में स्थापित हुई। यह भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में एक प्रमुख सार्वजनिक सेक्टर (PSU) कंपनी है। शुरुआत में रेलवे निर्माण पर केंद्रित, IRCON ने 1985 से एक इंटेग्रेटिड इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी में विविधता हासिल की, जो विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर और तकनीकी रूप से मुश्किल प्रोजेक्ट्सॉ को संभालती है, जिनमें रेलवे, राजमार्ग, पुल, सुरंगें और मेट्रो सिस्टम शामिल हैं।

कंपनी का ऑर्डर बुक 30 सितंबर 2024 तक ₹26,784 करोड़ है, जिसमें 2.24x का बुक-टू-बिल अनुपात है। इसके पास 17% का ROE, 0.44x का डेट टू इक्विटी अनुपात है और पिछले 5 वर्षों में 16% की CAGR पर प्रॉफिट वृद्धि हुई है। सरकार के जरिए रेलवे पर बुनियादी ढांचे के खर्च में वृद्धि कंपनी के लिए शुभ संकेत है। वे CPSU योजना के चरण-II के तहत एक निजी JV भागीदार के साथ 500 MW ग्रिड-जोड़े गए सौर पावर प्लांट की स्थापना कर रहे हैं। इसके अलावा यह हाईड्रोपावर जैसे अन्य रेन्यूएबल परियोजनाओं में भाग लेने की योजना बना रहा है। कंपनी का शेयर 11 अक्टूबर 2024 को ₹226.20 पर बंद हुआ।

Bank of India

बैंक ने Q2 FY25 में मजबूत बिजनेस परफॉर्मेंस दिखाई है। जिसमें कुल बिजनेस में वर्ष दर वर्ष 12% की वृद्धि हुई, जो कि इसकी ब्रांच और एटीएम नेटवर्क के जरिए संचालित है। Q1 FY25 में क्रेडिट डिपॉजिट रेश्यो ने 412 आधार अंकों की वृद्धि की, जो कि 74.41% की तुलना में 78.53% पर पहुंच गया। RAM (रिटेल, कृषि, MSME) ऋण बुक ने Q1 FY25 में वर्ष दर वर्ष 18.8% की प्रभावशाली वृद्धि दिखाई, जिसमें रिटेल अग्रिम 20% बढ़े, कृषि ऋण 22.2% बढ़े और MSME अग्रिम 16.1% बढ़े। यह विविधीकरण, जो कुल डॉमेस्टिक एडवांस का 56% है, बैंक को भारत की बढ़ती ऋण मांग का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में रखता है। मैनेजमेंट की ऋण वृद्धि के लिए 13% से 14% और FY25 में डिपॉजिट वृद्धि के लिए 11% से 12% की मार्गदर्शिका Q1 FY25 में देखे गए मजबूत प्रदर्शन के अनुरूप है। बैंक के शेयर 11 अक्टूबर को ₹105.50 पर बंद हुए।

Life Insurance Corporation of India

LIC भारतीय जीवन बीमा बाजार में एक मजबूत स्थिति रखता है, जिसमें Q1 FY25 तक प्रीमियम में 64.02% और पॉलिसियों में 66.54% का बाजार हिस्सा है, जो इसे भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी बनाता है। एक ब्रांड के रूप में LIC विश्व के 14वें सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में रैंक किया गया है, जिसमें FY24 में 26.85 करोड़ व्यक्तिगत पॉलिसियां हैं और समूह बीमा के तहत 8.5 करोड़ जीवन का कवरेज है। FY24 के लिए सॉल्वेंसी अनुपात वर्ष दर वर्ष 11 bps बढ़कर 1.98 हो गया, जो FY23 में 1.87 था। LIC एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम DIVE में सक्रिय रूप से निवेश कर रहा है, Infosys के साथ मिलकर NextGen डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है।

चूंकि भारत में जीवन बीमा की पैठ अभी भी वैश्विक स्टैंडर्ड की तुलना में कम है, इसलिए इस क्षेत्र में substantial growth potential है। LIC इस मौके का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है, जो डिजिटलाइजेशन और जीवन बीमा उत्पादों की मांग की बढ़ती जागरूकता द्वारा संचालित है। LIC के शेयर 11 अक्टूबर को लगभग ₹949 पर थे।

Narayana Hrudayalaya

यह कंपनी सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवा में सबसे विश्वसनीय नामों में से एक है, जिसका कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में महत्वपूर्ण बाजार हिस्सा है। यह पूर्वी और दक्षिणी भारत में प्रमुखता से मौजूद है। यह प्रतिस्पर्धियों की तुलना में सबसे सस्ती अस्पताल सीरीज है। यह 31x (TTM आधार) के PER और 21x (TTM आधार) के EV/EBITDA पर व्यापार कर रही है, जबकि पीयर कंपनियां औसत 80x PER और 37x EV/EBITDA है, जो लगभग 50% छूट पर है।

इसने FY21 से FY24 के दौरान सर्वश्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ EBITDA CAGR (85%) और पिछले 2 वर्षों में PAT CAGR (52%) दिया है। अपने अधिकांश प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर, NHL के पास मजबूत कैश है, जो अगले 3 से 4 वर्षों में मार्गदर्शित क्षमता विस्तार और पूंजी व्यय के लिए लगभग ₹4,000 करोड़ का ध्यान रखने के लिए काफी है। पिछले 10 वर्षों की कड़ी मेहनत के लाभ धीरे-धीरे आना शुरू हो गए हैं।