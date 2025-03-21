Dividend Stocks Today: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन निवेशकों के पास बंपर कमाई करने का एक नहीं चार-चार मौका है। दरअसल आज IRFC, NMDC जैसे दिग्गज पीएसयू स्टॉक्स के साथ 2 अन्य कंपनियों के शेयर Ex-Dividend ट्रेड कर रहे हैं।

तय डिविडेंड के लिए इन कंपनियों का आज Record Date है। अगर आप डिविडेंड से तगड़ी कमाई करना चाहते हैं तो आपके डीमैट खाते में आज के दिन तक इन कंपनियों के शेयर होने जरूरी है। ऐसे में आज इन शेयरों को खरीदने का आपके पास अंतरिम मौका है।

advertisement

चलिए जानते हैं कौन-कौन से शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहे हैं और हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी और आपके अकाउंट में डिविडेंड की पेमेंट कब आएगी।

Acceleratebs India Ltd

कंपनी ने हर शेयर पर 0.80 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी डिविडेंड की पेमेंट 04 अप्रैल या उससे पहले कर देगी। कंपनी का ट्रेडिंग विंडो अभी बंद है। 20 मार्च को शेयर 1.86% या 2.40 रुपये चढ़कर 131.40 रुपये पर बंद हुआ था।

CG Power and Industrial Solutions Ltd

कंपनी ने हर शेयर पर 1.3 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी डिविडेंड की पेमेंट 16 अप्रैल के बाद करेगी। हालांकि कंपनी ने बताया कि पेमेंट डिविडेंड के घोषणा के 30 दिन के अंदर हो जाएगी। डिविडेंड का ऐलान 18 मार्च को हुआ था।

सुबह 10:31 बजे तक शेयर बीएसई पर 0.09% या 0.60 रुपये गिरकर 653.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.01% या 0.05 रुपये चढ़कर 653.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Indian Railway Finance Corporation Ltd (IRFC)

कंपनी ने हर शेयर पर 0.80 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी डिविडेंड की पेमेंट डिविडेंड की घोषणा के 30 दिन के पहले-पहले कर देगी। कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा 17 मार्च को की थी।

सुबह 10:31 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.25% या 1.60 रुपये चढ़कर 130.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.85% या 2.36 रुपये चढ़कर 130.08 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

NMDC Ltd

कंपनी ने हर शेयर पर 2.30 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी डिविडेंड की पेमेंट डिविडेंड की घोषणा के 30 दिन के पहले-पहले कर देगी। कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा 17 मार्च को की थी।

सुबह 10:31 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.44% या 0.96 रुपये चढ़कर 67.47 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.52% या 1.01 रुपये चढ़कर 67.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।