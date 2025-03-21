scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारबंपर कमाई का एक नहीं चार मौका! IRFC, NMDC सहित इन कंपनियों के शेयर आज कर रहे हैं Ex-Dividend ट्रेड - FULL LIST

बंपर कमाई का एक नहीं चार मौका! IRFC, NMDC सहित इन कंपनियों के शेयर आज कर रहे हैं Ex-Dividend ट्रेड - FULL LIST

Mar 21, 2025

Dividend Stocks Today: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन निवेशकों के पास बंपर कमाई करने का एक नहीं चार-चार मौका है। दरअसल आज IRFC, NMDC जैसे दिग्गज पीएसयू स्टॉक्स के साथ 2 अन्य कंपनियों के शेयर Ex-Dividend ट्रेड कर रहे हैं। 

तय डिविडेंड के लिए इन कंपनियों का आज Record Date है। अगर आप डिविडेंड से तगड़ी कमाई करना चाहते हैं तो आपके डीमैट खाते में आज के दिन तक इन कंपनियों के शेयर होने जरूरी है। ऐसे में आज इन शेयरों को खरीदने का आपके पास अंतरिम मौका है।

चलिए जानते हैं कौन-कौन से शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहे हैं और हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी और आपके अकाउंट में डिविडेंड की पेमेंट कब आएगी।

Acceleratebs India Ltd

कंपनी ने हर शेयर पर 0.80 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी डिविडेंड की पेमेंट 04 अप्रैल या उससे पहले कर देगी। कंपनी का ट्रेडिंग विंडो अभी बंद है। 20 मार्च को शेयर 1.86% या 2.40 रुपये चढ़कर 131.40 रुपये पर बंद हुआ था। 

CG Power and Industrial Solutions Ltd

कंपनी ने हर शेयर पर 1.3 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी डिविडेंड की पेमेंट 16 अप्रैल के बाद करेगी। हालांकि कंपनी ने बताया कि पेमेंट डिविडेंड के घोषणा के 30 दिन के अंदर हो जाएगी। डिविडेंड का ऐलान 18 मार्च को हुआ था।

सुबह 10:31 बजे तक शेयर बीएसई पर 0.09% या 0.60 रुपये गिरकर 653.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.01% या 0.05 रुपये चढ़कर 653.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 

Indian Railway Finance Corporation Ltd (IRFC) 

कंपनी ने हर शेयर पर 0.80 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी डिविडेंड की पेमेंट डिविडेंड की घोषणा के 30 दिन के पहले-पहले कर देगी। कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा 17 मार्च को की थी।

सुबह 10:31 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.25% या 1.60 रुपये चढ़कर 130.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.85% या 2.36  रुपये चढ़कर 130.08 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 

NMDC Ltd

कंपनी ने हर शेयर पर 2.30 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी डिविडेंड की पेमेंट डिविडेंड की घोषणा के 30 दिन के पहले-पहले कर देगी। कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा 17 मार्च को की थी।

सुबह 10:31 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.44% या 0.96 रुपये चढ़कर 67.47 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.52% या 1.01 रुपये चढ़कर 67.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 21, 2025