scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारDividend Stocks Today : IRCTC, P&G Hygiene सहित इन शेयरों में आज बड़ा कॉरपोरेट एक्शन - FULL LIST

Dividend Stocks Today : IRCTC, P&G Hygiene सहित इन शेयरों में आज बड़ा कॉरपोरेट एक्शन - FULL LIST

आज कुल 5 कंपनियों के शेयर Ex-Dividend ट्रेड कर रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियां है: IRCTC और Procter & Gamble Hygiene and Health Care.

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 20, 2025 10:34 IST
Dividend Stocks Today
Dividend Stocks Today

Dividend Stocks Today : गुरुवार 20 फरवरी को सुबह 10 बजे तक शेयर बाजार लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। हालांकि इस बीच आज कुल 5 कंपनियों के शेयर Ex-Dividend ट्रेड कर रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियां है: IRCTC और Procter & Gamble Hygiene and Health Care.

advertisement

इन कंपनियों के स्टॉक आज कर रहे हैं Ex-Dividend ट्रेड 

AVT Natural Products Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर  0.30 रुपये के अंतरिम डिविडेंड देगी। सुबह 10:20 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 2.14% या 1.34 रुपये की तेजी के साथ 64 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.75% या 2.31 रुपये चढ़कर 63.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
 
Esab India Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर  23 रुपये के अंतरिम डिविडेंड देगी। सुबह 10:21 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 0.01% या 0.70 रुपये की तेजी के साथ 4699.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.66% या 30.90 रुपये चढ़कर 4,693.60 रुपये पर कारोबार कर रहा है। 

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd (IRCTC)  का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 3 रुपये के अंतरिम डिविडेंड देगी। सुबह 10:23 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 0.05% या 0.35 रुपये टूटकर 727.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.34% या 2.50 रुपये चढ़कर 727.80 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 110 रुपये के अंतरिम डिविडेंड देगी। सुबह 10:24 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 0.23% या 32.85 रुपये टूटकर 13990 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.51% या 71.40 रुपये चढ़कर 13,966.25 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

Shivalik Bimetal Controls Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 1.20 रुपये के अंतरिम डिविडेंड देगी।  सुबह 10:25 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 3.14% या 14.80 रुपये की तेजी के साथ 486.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.11% या 14.65 रुपये चढ़कर 485.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Feb 20, 2025