Dividend Stocks Today : IRCTC, P&G Hygiene सहित इन शेयरों में आज बड़ा कॉरपोरेट एक्शन - FULL LIST

Dividend Stocks Today : गुरुवार 20 फरवरी को सुबह 10 बजे तक शेयर बाजार लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। हालांकि इस बीच आज कुल 5 कंपनियों के शेयर Ex-Dividend ट्रेड कर रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियां है: IRCTC और Procter & Gamble Hygiene and Health Care.

इन कंपनियों के स्टॉक आज कर रहे हैं Ex-Dividend ट्रेड

AVT Natural Products Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.30 रुपये के अंतरिम डिविडेंड देगी। सुबह 10:20 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 2.14% या 1.34 रुपये की तेजी के साथ 64 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.75% या 2.31 रुपये चढ़कर 63.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था।



Esab India Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 23 रुपये के अंतरिम डिविडेंड देगी। सुबह 10:21 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 0.01% या 0.70 रुपये की तेजी के साथ 4699.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.66% या 30.90 रुपये चढ़कर 4,693.60 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd (IRCTC) का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 3 रुपये के अंतरिम डिविडेंड देगी। सुबह 10:23 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 0.05% या 0.35 रुपये टूटकर 727.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.34% या 2.50 रुपये चढ़कर 727.80 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 110 रुपये के अंतरिम डिविडेंड देगी। सुबह 10:24 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 0.23% या 32.85 रुपये टूटकर 13990 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.51% या 71.40 रुपये चढ़कर 13,966.25 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

Shivalik Bimetal Controls Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 1.20 रुपये के अंतरिम डिविडेंड देगी। सुबह 10:25 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 3.14% या 14.80 रुपये की तेजी के साथ 486.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.11% या 14.65 रुपये चढ़कर 485.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था।