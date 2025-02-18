scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारDividend Stocks Today: HAL, NBCC, Gillette India सहित इन स्टॉक्स में कमाई का बड़ा मौका! हर शेयर पर मिलेंगे इतने रुपये

Dividend Stocks Today: HAL, NBCC, Gillette India सहित इन स्टॉक्स में कमाई का बड़ा मौका! हर शेयर पर मिलेंगे इतने रुपये

आज कुल 21 कंपनियों के शेयर Ex-Dividend ट्रेड कर रहे है। इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों का नाम है: Bharat Forge, Gillette India, HAL, Natco Pharma और NBCC (India)

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 18, 2025 10:43 IST
Dividend Stocks Today
Dividend Stocks Today

Dividend Stocks Today: मंगलवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार एक बार फिर से गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। आज कुल 21 कंपनियों के शेयर Ex-Dividend ट्रेड कर रहे है। इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों का नाम है: Bharat Forge, Gillette India, HAL, Natco Pharma और NBCC (India).

advertisement

इन कंपनियों के स्टॉक आज कर रहे हैं Ex-Dividend ट्रेड

Saven Technologies Ltd 

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 1.5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 

Amrutanjan Health Care Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 1 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 

Bharat Forge Ltd.

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 2.5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 

Carborundum Universal Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 1.5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 

Fineotex Chemical Ltd 

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.40 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 

Gillette India Ltd 

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 65 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 

Greenpanel Industries Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.30 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 

Hindustan Aeronautics Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 25 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 

Honda India Power Products Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 10 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देगी। 

IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd 

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 4 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 

K.P. Energy Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.20 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 

KPI Green Energy Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.20 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 

KSE Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 30 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Maithan Alloys Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 3 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

advertisement

Natco Pharma Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 1.5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

NBCC (India) Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.53 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

NCL Industries Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 1 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Precision Wires India Ltd. 

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.30 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Saraswati Saree Depot Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 2.27 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Suprajit Engineering Ltd
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 1.25 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

United Drilling Tools Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.60 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Feb 18, 2025