Dividend Stocks Today: HAL, NBCC, Gillette India सहित इन स्टॉक्स में कमाई का बड़ा मौका! हर शेयर पर मिलेंगे इतने रुपये
Dividend Stocks Today: मंगलवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार एक बार फिर से गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। आज कुल 21 कंपनियों के शेयर Ex-Dividend ट्रेड कर रहे है। इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों का नाम है: Bharat Forge, Gillette India, HAL, Natco Pharma और NBCC (India).
इन कंपनियों के स्टॉक आज कर रहे हैं Ex-Dividend ट्रेड
Saven Technologies Ltd
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 1.5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
Amrutanjan Health Care Ltd
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 1 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
Bharat Forge Ltd.
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 2.5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
Carborundum Universal Ltd
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 1.5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
Fineotex Chemical Ltd
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.40 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
Gillette India Ltd
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 65 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
Greenpanel Industries Ltd
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.30 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
Hindustan Aeronautics Ltd
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 25 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
Honda India Power Products Ltd
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 10 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देगी।
IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 4 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
K.P. Energy Ltd
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.20 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
KPI Green Energy Ltd
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.20 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
KSE Ltd
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 30 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
Maithan Alloys Ltd
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 3 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
Natco Pharma Ltd
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 1.5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
NBCC (India) Ltd
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.53 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
NCL Industries Ltd
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 1 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
Precision Wires India Ltd.
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.30 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
Saraswati Saree Depot Ltd
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 2.27 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
Suprajit Engineering Ltd
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 1.25 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।
United Drilling Tools Ltd
कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.60 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।