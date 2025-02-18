Dividend Stocks Today: HAL, NBCC, Gillette India सहित इन स्टॉक्स में कमाई का बड़ा मौका! हर शेयर पर मिलेंगे इतने रुपये

Dividend Stocks Today: मंगलवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार एक बार फिर से गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। आज कुल 21 कंपनियों के शेयर Ex-Dividend ट्रेड कर रहे है। इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों का नाम है: Bharat Forge, Gillette India, HAL, Natco Pharma और NBCC (India).

इन कंपनियों के स्टॉक आज कर रहे हैं Ex-Dividend ट्रेड

Saven Technologies Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 1.5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Amrutanjan Health Care Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 1 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Bharat Forge Ltd.

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 2.5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Carborundum Universal Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 1.5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Fineotex Chemical Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.40 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Gillette India Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 65 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Greenpanel Industries Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.30 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Hindustan Aeronautics Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 25 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Honda India Power Products Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 10 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देगी।

IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 4 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

K.P. Energy Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.20 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

KPI Green Energy Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.20 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

KSE Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 30 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Maithan Alloys Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 3 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Natco Pharma Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 1.5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

NBCC (India) Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.53 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

NCL Industries Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 1 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Precision Wires India Ltd.

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.30 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Saraswati Saree Depot Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 2.27 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Suprajit Engineering Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 1.25 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

United Drilling Tools Ltd

कंपनी का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी हर शेयर पर 0.60 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

