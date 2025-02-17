Dividend Stocks Today : गिरावट के बीच इन शेयरों में कमाई का मौका! लिस्ट में IRCON और Oil India जैसे दिग्गज स्टॉक्स शामिल

Dividend Stocks Today: आज एक बार फिर से शेयर बाजार गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि इस गिरावट के बीच निवेशकों के पास कमाई के मौके भी हैं। दरअसल आज कुल 9 कंपनियों के स्टॉक Ex-Dividend ट्रेड कर रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम हैं: Campus Activewear, IRCON और Oil India. चलिए जानते हैं आज कौन-कौन से स्टॉक Ex-Dividend ट्रेड कर रहे हैं और आपकी हर शेयर पर कितनी कमाई होगी?

Artemis Electricals and Projects Ltd

कंपनी ने अपने निवेशकों को प्रति शेयर पर 0.0050 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। आज कंपनी द्वारा तय डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है। सुबह 9:34 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 4.33% या 0.95 रुपये टूटकर 21 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Mrs. Bectors Food Specialities Ltd

कंपनी ने अपने निवेशकों को प्रति शेयर पर 3 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। आज कंपनी द्वारा तय डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है। सुबह 9:36 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 1.68% या 22.85 रुपये टूटकर 1337.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Campus Activewear Ltd

कंपनी ने अपने निवेशकों को प्रति शेयर पर 0.70 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। आज कंपनी द्वारा तय डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है। सुबह 9:36 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 0.89% या 2.40 रुपये चढ़कर 271 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd

कंपनी ने अपने निवेशकों को प्रति शेयर पर 4.50 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। आज कंपनी द्वारा तय डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है। सुबह 9:37 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 2.19% या 7.45 रुपये टूटकर 333.15 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Garuda Construction and Engineering Ltd

कंपनी ने अपने निवेशकों को प्रति शेयर पर 0.0250 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। आज कंपनी द्वारा तय डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है। सुबह 9:38 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 1.61% या 1.75 रुपये टूटकर 107 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

IIFL Capital Services Ltd

कंपनी ने अपने निवेशकों को प्रति शेयर पर 3 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। आज कंपनी द्वारा तय डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है। सुबह 9:39 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 1.51% या 3.40 रुपये टूटकर 221.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

IRCON International Ltd

कंपनी ने अपने निवेशकों को प्रति शेयर पर 1.65 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। आज कंपनी द्वारा तय डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है। सुबह 9:40 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 2.44% या 3.85 रुपये टूटकर 154.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Oil India Ltd

कंपनी ने अपने निवेशकों को प्रति शेयर पर 7 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। आज कंपनी द्वारा तय डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है। सुबह 9:40 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 1.93% या 7.65 रुपये टूटकर 388.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Premco Global Ltd

कंपनी ने अपने निवेशकों को प्रति शेयर पर 2 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। आज कंपनी द्वारा तय डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है। सुबह 9:42 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 6.02% या 25.60 रुपये टूटकर 400 रुपये पर कारोबार कर रहा था।