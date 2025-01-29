Dividend Stocks: फरवरी है कमाई वाला महीना, ये 7 स्टॉक्स है जिनके पास उन्हें मिलेगा 170 फीसदी का शानदार रिटर्न

Dividend Stock: शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियां समय-समय पर शेयरधारकों को लाभांश (Dividend) देती है। यह एक तरह से इनाम होता है जो कंपनियों द्वारा दिया जाता है। लाभांश के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है। हालांकि, इसका लाभ केवल उन शेयरहोल्डर्स को मिलता है जिनके डीमैट अकाउंट (Demat Account) में तय किए गए रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के शेयर होते हैं।

उदाहरण के तौर पर अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 30 जनवरी 2025 तय किया है तो लाभांश का लाभ केवल उन्हें ही मिलेगा जिनके डीमैट अकाउंट में 30 जनवरी को कंपनी के शेयर रहते हैं। अगर शेयरधारक ने एक दिन पहले शेयर खरीदा है और वह डीमैट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तब भी शेयरधारकों को डिविडेंड का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि डीमैट अकाउंट में शेयर का क्रेडिट होना जरूरी है।

फरवरी 2025 में अब केवल कुछ दिन ही बचे हैं। इस हफ्ते शनिवार से ही फरवरी महीना शुरू हो जाएगा। इस महीने कई कंपनियों के शेयर एक्स-ट्रे़ड करेंगे। हम आपको नीचे बताने वाले हैं कि कौन-सी कंपनी ने डिविडेंड के लिए क्या रिकॉर्ड डेट तय किया है।

RITES

राइट्स लिमिटेड चालू कारोबारी साल की तीसरा अंतरिम डिविडेंड देने वाला है। कंपनी 1.9 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 1 फरवरी, 2025 को निर्धारित की है।

GESHIP

ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग लिमिटेड भी शेयरधारकों को 8.10 रुपये प्रति इश्यू का अंतरिम डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 3 फरवरी, 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। वहीं, निवेशकों को डिविडेंड का पेमेंट 20 फरवरी 2025 से पहले हो जाएगा।

KIRLOSKAR PNEUMATIC

किर्लोस्कर न्युमेटिक 3.50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दे रहा है। कंपनी ने डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट 7 फरवरी 2025 तय की है। शेयरधारकों के अकाउंट में डिविडेंड 25 फरवरी से पहले क्रेडिट हो जाएगा।

Jubilant Ingrevia

जुबिलंट इंग्रीविया ने वित्त वर्ष के अंत में अंतरिम डिविडेंड दे रहा है। कंपनी ने बताया की वह शेयरधारकों को 2.50 रुपए प्रति शेयर लाभांश दे रही है। लाभांश की रिकॉर्ड डेट 3 फरवरी 2025 तय की गई है। वहीं डिविडेंड 26 फरवरी से पहले शेयरहोल्डर्स के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।

ROUTE MOBILE

रूट मोबाइल 3 रुपये प्रति इक्विटी का अंतरिम डिविडेंड दे रहा है। डिविडेंड के लिए 1 फरवरी, 2025 को रिकॉर्ड डेट निर्धारित किया गया है।

Shyam Metalics and Energy

श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी 2.25 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश दे रही है। कंपनी के शेयर 7 फरवरी, 2025 एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे। इसके अलावा डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट भी 7 फरवरी 2025 है।

INDIA MOTOR PARTS & ACCESSORIES

इंडिया मोटर पार्ट्स एंड एसेसेरीज ने 10 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दे रही है। कंपनी ने अभी रिकॉर्ड डेट की जानकारी नहीं दी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

