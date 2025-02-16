Dividend Stocks Next Week : IRCTC, HAL, P&G सहित इन कंपनियों के शेयर करेंगे Ex-Dividend ट्रेड - FULL LIST

Dividend Stocks Next Week : कल से नया कारोबारी हफ्ता (17-21 फरवरी) शुरू हो रहा है। अगले हफ्ते ऐसी कई कंपनियां है जिसके शेयर Ex-Dividend ट्रेड करेंगे। इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों का नाम है: IRCON, Oil India, Bharat Forge, Gillette India, HAL, NATCO Pharma, NBCC (India), IRCTC, P&G, Manappuram Finance और SJVN.

अगले हफ्ते इन-इन कंपनियों के स्टॉक करेंगे Ex-Dividend ट्रेड