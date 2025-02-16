Dividend Stocks Next Week : IRCTC, HAL, P&G सहित इन कंपनियों के शेयर करेंगे Ex-Dividend ट्रेड - FULL LIST
IRCON, Oil India, Bharat Forge, Gillette India, HAL, NATCO Pharma, NBCC (India), IRCTC, P&G, Manappuram Finance और SJVN जैसी कुछ प्रमुख कंपनियां जिनके शेयर अगले हफ्ते Ex-Dividend ट्रेड करेंगे।
Advertisement
Dividend Stocks Next Week
Dividend Stocks Next Week : कल से नया कारोबारी हफ्ता (17-21 फरवरी) शुरू हो रहा है। अगले हफ्ते ऐसी कई कंपनियां है जिसके शेयर Ex-Dividend ट्रेड करेंगे। इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों का नाम है: IRCON, Oil India, Bharat Forge, Gillette India, HAL, NATCO Pharma, NBCC (India), IRCTC, P&G, Manappuram Finance और SJVN.
advertisement
अगले हफ्ते इन-इन कंपनियों के स्टॉक करेंगे Ex-Dividend ट्रेड
- Artemis Electricals and Projects Ltd का शेयर 17 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.0050 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Mrs. Bectors Food Specialities Ltd का शेयर 17 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 3 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Campus Activewear Ltd का शेयर 17 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.70 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd का शेयर 17 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 4.50 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Garuda Construction and Engineering Ltd का शेयर 17 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.0250 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- IIFL Capital Services Ltd का शेयर 17 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 3 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- IRCON International Ltd का शेयर 17 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1.65 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Oil India Ltd का शेयर 17 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 7 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Premco Global Ltd का शेयर 17 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 2 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Saven Technologies Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1.5 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Amrutanjan Health Care Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Bharat Forge Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 2.5 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Carborundum Universal Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1.5 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Fineotex Chemical Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.40 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Gillette India Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 65 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Greenpanel Industries Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.30 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Hindustan Aeronautics Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 25 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Honda India Power Products Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 10 रुपये के स्पेशल डिविडेंड की घोषणा की है।
- IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 4 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- K.P. Energy Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.20 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- KPI Green Energy Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.20 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- KSE Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 30 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Maithan Alloys Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 3 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- NATCO Pharma Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1.5 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- NBCC (India) Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.53 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- NCL Industries Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Precision Wires India Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.30 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Saraswati Saree Depot Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 2.27 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Suprajit Engineering Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1.25 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- United Drilling Tools Ltd का शेयर 18 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.60 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- AVT Natural Products Ltd का शेयर 20 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.30 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Esab India Ltd का शेयर 20 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 23 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd (IRCTC) का शेयर 20 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 3 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd का शेयर 20 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 110 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Shivalik Bimetal Controls Ltd का शेयर 20 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1.20 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Bombay Burmah Trading Corporation Ltd का शेयर 21 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 13 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Cantabil Retail India Ltd का शेयर 21 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.50 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Career Point Ltd का शेयर 21 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Firstsource Solutions Ltd का शेयर 21 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 4 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- India Nippon Electricals Ltd का शेयर 21 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 12.50 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Kirloskar Oil Engines Ltd का शेयर 21 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 2.50 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Manappuram Finance Ltd का शेयर 21 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Meera Industries Ltd का शेयर 21 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.50 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Modison Ltd का शेयर 21 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1.50 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Nirlon Ltd का शेयर 21 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 15 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Procter & Gamble Health Ltd (P&G) का शेयर 21 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 80 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- QGO Finance Ltd का शेयर 21 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.15 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- Sandesh Ltd का शेयर 21 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 2.50 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
- SJVN Ltd का शेयर 21 फरवरी को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1.15 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।