Dividend देने वाले फार्मा शेयर में आएगी तेजी, Expert ने कहा फटाफट खरीद लें स्टॉक

Dividend Stock SUN Pharma: सन फार्मा ने शेयरधारकों को 1050 फीसदी का डिविडेंड दे रही है। आने वाले समय में कंपनी के शेयर 2200 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच सकता है। सन फार्मा के शेयर को लेकर करीब 24 शेयर मार्केट एनालिस्ट्स ने BUY की सलाह दी है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 4, 2025 11:26 IST
मंगलवार की बड़ी गिरावट से उबरा शेयर बाजार

सन फार्मा ने शेयरधारकों को 1050 फीसदी का डिविडेंड दे रही है। आने वाले समय में कंपनी के शेयर 2200 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच सकता है। सन फार्मा के शेयर को लेकर करीब 24 शेयर मार्केट एनालिस्ट्स ने BUY की सलाह दी है।

शेयरा का हाल (Sun Pharama Share Price) 

आज सन फार्मा का शेयर 1.08 फीसदी की तेजी के साथ 1,759.40 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं। सोमवार को कंपनी के शेयर 1740.60 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। आपको बता दें कि सन फार्मा शेयर का 52 वीक हाई 1960.35 रुपये और 52 वीक लो  1377.20 रुपये है। इस साल में अभी तक कंपनी के शेयर करीब 8 फीसदी गिर गए। 

क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न  

बीएसई की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 54.4 फीसदी थी। वहीं, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के पास 18.04 प्रतिशतऔर घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) के पास 18.35 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इसके अलावा अन्य निवेशकों के पास 9.12 फीसदी हिस्सेदारी थी।  

शेयर में आने वाली है तेजी

ब्रोकरेज फर्म चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग ने सन फार्मा को "Buy" रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 2200 रुपये रखा है। इसी तरह,JM फाइनेंशियल ने भी इस स्टॉक के लिए 2115 रुपये का टारगेट दिया है, जो मौजूदा स्तर से 21.75% अधिक है।  

सन फार्मा को लेकर एक्सपर्ट्स काफी बुलिश हैं और आने वाले दिनों में इसके शेयर प्राइस में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना जता रहे हैं। अगर यह 2200 रुपये तक पहुंचता है, तो निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
