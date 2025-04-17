Dividend Stock: लिस्टिंग के बाद पहला डिविडेंड दे रही है ये फार्मा कंपनी! हर शेयर पर होगी 55 रुपये की कमाई
लिस्टिंग के बाद से इस फार्मा कंपनी का यह पहला डिविडेंड है। ऐसे में अगर आपको डिविडेंड से प्रॉफिट कमाना है आपके पास स्टॉक खरीदने का आज आखिरी मौका है।
Dividend Stock Today: गुरुवार को शेयर बाजार में जारी सुस्त कारोबार के बीच आपके लिए कमाई का एक बड़ा मौका है। हर शेयर पर आपको 550% का फाइनल डिविडेंड मिलेगा। यह कंपनी Sanofi Consumer Healthcare India Ltd है जो पिछले साल सितंबर में लिस्ट हुई थी।
लिस्टिंग के बाद से इस फार्मा कंपनी का यह पहला डिविडेंड है। आज Sanofi Consumer का शेयर Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। ऐसे में अगर आपको डिविडेंड से प्रॉफिट कमाना है आपके पास स्टॉक खरीदने का आज आखिरी मौका है।
Sanofi Consumer Healthcare Dividend
कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो हर शेयर पर 55 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी। कंपनी ने डिविडेंड के लिए आज का दिन तय किया है। इस हिसाब से अगर आपके डीमैट खाते में आज के दिन तक कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी।
Sanofi Consumer Share Price
कंपनी का शेयर सुबह 10:36 बजे तक बीएसई पर 0.98% या 48.90 रुपये गिरकर 4935.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.09% या 4.60 रुपये चढ़कर 4,935.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
स्टॉक ने अपना 52 Week High 20 सितंबर 2024 को 5,375 रुपये का बनाया था तो वहींं 52 Week Low 8 अक्टूबर 2024 को 4,211.55 रुपये का था।
Sanofi Consumer Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 1 प्रतिशत चढ़ा है। पिछले 2 हफ्ते में स्टॉक 2.5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीन में 4 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 1 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
सैनोफी कंज्यूमर हेल्थकेयर सैनोफी का एक डिविजन है, जो सेल्फ केयर प्रोडक्ट और सॉल्यूशन पर ध्यान केंद्रित करता है। कंपनी का मिशन लोगों को बेहतर सेल्फ केयर के साथ सशक्त बनाना और अपने ब्रांडों के माध्यम से स्वास्थ्य को सरल बनाना है।