PFC Dividend Payment Date: बुधवार 19 मार्च को शेयर बाजार में सुस्त कारोबार के बीच NBFC सेक्टर की महारत्न कंपनी Power Finance Corporation Ltd (PFC) का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है।

सुबह 10:05 बजे तक पीएसयू स्टॉक 1% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा था। अगर आपको PFC का डिविडेंड चाहिए तो आपके डीमैट खाते में आज के दिन तक शेयर होने चाहिए।

ऐसे में शेयर खरीदने का आपके पास आज आखिरी मौका है। NSE के T+0 सेटलमेंट के स्टॉक की लिस्ट में PFC शामिल है इसका मतलब शेयर की सेटलमेंट आज हो जाएगी और आपको डिविडेंड मिल जाएगा।

चलिए जानते हैं हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी और आपके अकाउंट में डिविडेंड की पेमेंट कब आएगी।

PFC Dividend 2025

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी अपने शेयरधारकों को 3.5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

PFC Dividend Record Date

अंतरिम डिविडेंड के लिए कंपनी ने आज का दिन यानी 19 मार्च को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया था। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में आज के दिन तक शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड जरूर देगी।

PFC Dividend Payment Date

बीएसई फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट 11 अप्रैल 2025 या उससे पहले कर देगी।

PFC Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने फरवरी 2025 और नवंबर 2024 को भी 3.5 रुपये का ही डिविडेंड दिया था। वहीं अगस्त 2024 को कंपनी ने 3.25 रुपये और जुलाई 2024 को 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया था।

PFC Share Price

सुबह 10:05 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.23% या 4.90 रुपये चढ़कर 403.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.10% या 0.40 रुपये चढ़कर 403.05 रुपये पर बंद हुआ था।

PFC Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 2 प्रतिशत चढ़ा है और पिछले 1 महीने में 4 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 15 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 11 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 333 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 465 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

