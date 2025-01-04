Dividend, Bonus, Stock Split की खबरें, ITC , Padam Cotton समेत 10 कंपनियों की अगले हफ्ते Ex Dividend Date

scorecardresearch
6 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक करीब 10 से ज्यादा कंपनियों के शेयर निवेशकों के रडार पर रहेंगे। इसके पीछे का कारण कॉर्पोरेट एक्शन जैसे बोनस इश्यू, डिविडेंड, स्पिन-ऑफ और राइट्स इश्यू के बाद एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 4, 2025 13:26 IST

बीएसई डेटा के मुताबिक अगले हफ्ते Algoquant Fintech और Padam Cotton के शेयर बोनस इश्यू के लिए एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे। इस बीच Camlin Fine Sciences अपने राइट्स इश्यू के लिए एक्स-डेट पर ट्रेड करेगा। इसके अलावा Shriram Finance, AA Plus Tradelink, Jagsonpal Pharmaceuticals, Julien Agro Infratech और Kamdhenu के शेयर स्टॉक स्प्लिट के लिए एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे। वहीं, VTM के शेयर अंतरिम डिविडेंड की घोषणा के बाद चर्चा में रहेंगे।

ITC 
आईटीसी के शेयर अगले हफ्ते अपने होटल बिजनेस के डिमर्जर के कारण फोकस में रहेंगे।

जानिए पूरी लिस्ट उन कंपनियों की जिनके शेयर अगले हफ्ते एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे:

VTM
वीटीएम के शेयर 10 जनवरी 2025 को एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि कंपनी ने 2024-25 के लिए प्रति शेयर ₹0.25 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।
 
बोनस इश्यू के बाद एक्स-डेट पर ट्रेड करने वाली कंपनियां

Padam Cotton Yarns
8 जनवरी 2025 को पदम कॉटन यार्न्स के शेयर 1:1 के रेश्यो में बोनस इश्यू के लिए एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे।

Algoquant Fintech
8 जनवरी 2025 को अल्गोक्वांट फिनटेक के शेयर 1:2 के रेश्यो  में बोनस इश्यू के लिए एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे।

राइट्स इश्यू के बाद एक्स-डेट पर ट्रेड करने वाली कंपनियां:

Camlin Fine Sciences
8 जनवरी 2025 को कैमलिन फाइन साइंसेस के शेयर राइट्स इश्यू के लिए एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे, जिसमें 2,04,26,244 शेयर ₹110 प्रति शेयर पर जारी किए जाएंगे।

स्टॉक स्प्लिट के बाद एक्स-डेट पर ट्रेड करने वाली कंपनियां:

Shriram Finance
10 जनवरी 2025 को श्रीराम फाइनेंस के शेयर 5:1 के स्टॉक स्प्लिट के बाद एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे।

AA Plus Tradelink
8 जनवरी 2025 को एए प्लस ट्रेडलिंक के शेयर 10:1 के स्टॉक स्प्लिट के बाद एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे।

Jagsonpal Pharmaceuticals
8 जनवरी 2025 को जगसनपाल फार्मास्युटिकल्स के शेयर 5:2 के स्टॉक स्प्लिट के बाद एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे।
 
Julien Agro Infratech 
8 जनवरी 2025 को जूलियन एग्रो इंफ्राटेक के शेयर 10:5 के स्टॉक स्प्लिट के बाद एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे।

Kamdhenu
8 जनवरी 2025 को कमधेनु के शेयर 10:1 के स्टॉक स्प्लिट के बाद एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे।

ITC मर्जर
आईटीसी के शेयर अगले हफ्ते 6 जनवरी 2025 को अपने होटल बिजनेस के डिमर्जर के लिए फोकस में रहेंगे। इस डिमर्जर के बाद आईटीसी के शेयरधारकों को हर 10 आईटीसी शेयरों के बदले 1 शेयर आईटीसी होटल्स मिलेगा।

कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन के अनुसार एक्स-डेट वह तारीख होती है जब शेयर डिविडेंड, बोनस, राइट्स इश्यू, या बायबैक ऑफर से संबंधित लाभ के बिना ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि इस तारीख या उसके बाद शेयर खरीदने वाले निवेशकों को यह लाभ नहीं मिलेगा। इन कॉर्पोरेट एक्शन्स के लिए पात्र होने के लिए निवेशकों को एक्स-डेट से पहले शेयर रखना जरूरी होता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Jan 4, 2025