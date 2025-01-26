scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारDividend-Bonus Issue-Stock Split: निवेशकों को होगी तगड़ी कमाई, ये कंपनी करेगी एक्स-डेट पर ट्रेड

Dividend-Bonus Issue-Stock Split: निवेशकों को होगी तगड़ी कमाई, ये कंपनी करेगी एक्स-डेट पर ट्रेड

स्टॉक मार्केट के लिए यह हफ्ता काफी शानदार रहने वाला है। इस हफ्ते कमाई के अनेक मौके मिलने वाले हैं। दरअसल, कई कंपनियों के शेयर एक्स-ट्रेड करेंगे।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 26, 2025 08:54 IST
HCL Tech, on the other hand, had announced interim dividend of Rs 12 per and special divdend of Rs 6. The actual dividend will be paid on January 24.
HCL Tech, on the other hand, had announced interim dividend of Rs 12 per and special divdend of Rs 6. The actual dividend will be paid on January 24.

स्टॉक मार्केट के लिए यह हफ्ता काफी शानदार रहने वाला है। इस हफ्ते कमाई के अनेक मौके मिलने वाले हैं। दरअसल, कई कंपनियों के शेयर एक्स-ट्रेड करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में कई कंपनियों ने डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर का एलान किया है। इस हफ्ते इन कंपनियों के स्टॉक के रिकॉर्ड डेट है। 

advertisement

हम आपको नीचे बताएंगे कि कौन-सी कंपनी किस तारीख को एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे। 

इस हफ्ते ये शेयर करेंगे एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड

  • Kei Industries Ltd. 4 रुपये प्रति शेयर का लाभांश दे रही है। कंपनी के शेयर 27 जनवरी 2025 को एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेगा।
  • Tanla Platforms Ltd. के शेयर 27 जनवरी 2025 को एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेगा। कंपनी ने 6 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दे रही है।
  • Mangalam Industrial Finance Ltd. ने एलान किया कि वह शेयरधारकों को 0.01 रुपये प्रति इक्विटी का अंतरिम डिविडेंड दे रही है। कंपनी का स्टॉक 28 जनवरी 2025 को एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेगी।
  • Tips Music Ltd. ने बताया कि 28 जनवरी 2025 को स्टॉक एक्स-डिविडेंड पर कारोबार होगा। कंपनी ने 3 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश देने का एलान किया है।
  • Wendt (India) Ltd. के शेयर भी 28 जनवरी को ex-dividend पर कारोबार करेगा। कंपनी ने 30 रुपये प्रति इक्विटी का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा किया है।
  • Wipro Ltd. के शेयर भी 28 जनवरी को एक्स-डिविडेंड पर कारोबार करेंगे। कंपनी 6 रुपये प्रति इक्विटी का लाभांश दे रही है।
  • Zensar Technologies Ltd. 2 रुपये का अंतरिम लाभांश दे रही है। स्टॉक 28 जनवरी को एक्स-डिविडेंड पर कारोबार करेगा।
  • Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) 5 रुपये प्रति शेयर का लाभांश दे रही है। कंपनी के एक्स-डेट 28 जनवरी 2025 है।
  • MPS Ltd ने 33 रुपये के बंपर अंतरिम डिविडेंड का एलान किया है। कंपनी के स्टॉक 28 जनवरी 2025 को एक्स-डिविडेंड पर कारोबार करेंगे।

Accelya Solutions India Ltd, Balkrishna Industries Ltd, Coforge Ltd, Housing & Urban Development Corporation Ltd (HUDCO), Siemens Ltd, और Transport Corporation Of India Ltd. के स्टॉक 30 जनवरी 2025 को एक्स-डिविडेंड को ट्रेड करेगा। 

31 जनवरी 2025 को Automobile Corporation Of Goa Ltd, Coal India Ltd, Emerald Finance Ltd, Gothi Plascon (India) Ltd, Indian Energy Exchange Ltd, Persistent Systems Ltd, Route Mobile Ltd, Shriram Finance Ltd, और Torrent Pharmaceuticals Ltd.के शेयर एक्स-डिविडेंड पर कारोबार करेगा।

ये कंपनी जारी कर रही है बोनस इश्यू

Shraddha Prime Projects Ltd 27 जनवरी को बोनस शेयर जारी करेगा। कंपनी 1:1 रेश्यो के हिसाब से शेयर जारी करेगा।
Technopack Polymers Ltd 1:1 रेश्यो की दर से 29 जनवरी को बोनस शेयर जारी करेगा।

Indraprastha Gas Ltd  ने 1:1 रेश्यो की दर से 31 जनवरी को बोनस इश्यू दे रही है।

इस हफ्ते ये स्टॉक हो रहे स्प्लिट

  • Mazda Ltd will 
  • JBM Auto Ltd
  • Kiduja India Ltd 
  • Mohite Industries Ltd 
  • Senco Gold Ltd 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 26, 2025