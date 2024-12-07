Dividend और Bonus धमाका! Achyut Healthcare, Shradha AI Technologies, PC Jewelle समेत कई कंपनियों की अगले हफ्ते Ex-Dividend Date

दलाल स्ट्रीट पर निवेशक कंपनियों जैसे कि Ceenik Exports (India), Achyut Healthcare, Shradha AI Technologies, Quasar India, PC Jeweler और Exxaro Tile पर करीबी नज़र बनाए रखेंगे। अगले हफ्ते पांच से अधिक कंपनियां अपनी शेयरों को एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगी, जिनमें डिविडेंड भुगतान, बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट जैसी कार्रवाइयां निर्धारित हैं। इन कंपनियों में से कई डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी घोषित करेंगी, जो यह निर्धारित करेगा कि कौन से शेयरधारक डिविडेंड प्राप्त करने के योग्य हैं।

अगले हफ्ते के लिए एक्स-डिविडेंड ट्रेडिंग स्टॉक्स:

Ceenik Exports (India)

13 दिसंबर 2024 को ये स्टॉक एक्स-डिविडेंड होगा, क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10 प्रतिशत (रुपया 1 प्रति शेयर) का अंतिम डिविडेंड घोषित किया है। यह डिविडेंड आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन है।

Achyut Healthcare

कंपनी दो प्रमुख घोषणाओं के कारण फोकस में रहेगी। बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट। कंपनी के जरिए जारी एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, अच्युत हेल्थकेयर के शेयर 10 दिसंबर 2024 को एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे, जब 1 इक्विटी शेयर (जिसकी फेस वैल्यू ₹10 है) को 10 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया जाएगा, जिनका फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर होगा। उसी दिन, कंपनी के शेयर बोनस इश्यू के लिए भी एक्स-डेट पर होंगे, जिसका रेश्यो 4:10 होगा (हर 10 मौजूदा पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयर पर 4 नए बोनस शेयर दिए जाएंगे)। कंपनी ने दोनों कॉर्पोरेट एक्शन्स के लिए रिकॉर्ड डेट 10 दिसंबर 2024 तय की है।

Shradha AI Technologies

यह स्टॉक 10 दिसंबर 2024 को एक्स-डेट पर ट्रेड करेगा, क्योंकि कंपनी ने अपनी इक्विटी शेयरों का विभाजन (स्टॉक स्प्लिट) घोषित किया है। प्रत्येक ₹5 फेस वैल्यू के पूरी तरह से पेडअप इक्विटी शेयर को ₹2 फेस वैल्यू वाले पूरी तरह से पेडअप इक्विटी शेयरों में विभाजित किया जाएगा। कंपनी ने 10 दिसंबर 2024 को रिकॉर्ड डेट निर्धारित की है ताकि यह तय किया जा सके कि शेयरधारक स्प्लिट के लिए योग्य हैं या नहीं।

Exxaro Tiles

यह स्टॉक 13 दिसंबर 2024 को एक्स-डेट पर ट्रेड करेगा, जब कंपनी ने अपने मौजूदा ₹10 फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को ₹1 फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयरों में स्प्लिट करने की घोषणा की है। कंपनी ने 13 दिसंबर 2024, शुक्रवार को रिकॉर्ड डेट निर्धारित की है ताकि यह तय किया जा सके कि शेयरधारक इस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए योग्य हैं या नहीं

Quasar India

यह स्टॉक 11 दिसंबर 2024 को एक्स-डेट पर ट्रेड करेगा, जब कंपनी ने 42,82,00,000 पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयरों का राइट्स इश्यू घोषित किया है, जिनका फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है और इश्यू प्राइस ₹1.14 प्रति शेयर है, जो कुल ₹48,81,48,000 होगा। योग्य शेयरधारकों को प्रत्येक 1 मौजूदा इक्विटी शेयर के लिए 8 नए राइट्स शेयर मिलेंगे, जैसा कि रिकॉर्ड डेट 11 दिसंबर 2024 (बुधवार) पर निर्धारित किया गया है।

PC Jeweller

पीसी ज्वेलर ने 16 दिसंबर 2024 को कंपनी के इक्विटी शेयरों के सब-डिविजन / स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट निर्धारित की है, ताकि 1 (एक) ₹10 फेस वैल्यू वाला पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयर 10 (दस) ₹1 फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों में विभाजित किया जा सके। इस प्रकार, स्टॉक स्प्लिट रेश्यो 1:10 होगा। यह पीसी ज्वेलर का पहला स्टॉक स्प्लिट है।

एक्स-डेट:

एक्स-डेट वह तारीख है जब तक कंपनी के शेयरों का खरीदार डिविडेंड या बोनस प्राप्त करने का हकदार होता है। यदि आप इस तारीख के बाद शेयर खरीदते हैं, तो आप डिविडेंड या बोनस के लिए योग्य नहीं होंगे। एक्स-डेट का निर्धारण कंपनी द्वारा किया जाता है।