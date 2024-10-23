scorecardresearch
Dhanteras 2024 date: कब है धनतेरस पूजा, क्या है मूर्हूत?

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 23, 2024 15:05 IST

धनतेरस का बहुप्रतीक्षित त्योहार, जिसे धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, 29 अक्टूबर, 2024 को दिवाली समारोह का शुभारंभ करने वाला है। यह महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार धन के देवता भगवान कुबेर और चिकित्सा के देवता भगवान धन्वंतरि की पूजा के लिए समर्पित है और दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।

प्रमुख तिथियां और समय

परंपरागत रूप से, लोग धनतेरस पर सोना, चांदी और नए बर्तन खरीदते हैं, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है।

इस वर्ष धनतेरस पर त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को रात 12:01 बजे शुरू होगी और 30 अक्टूबर को सुबह 2:45 बजे समाप्त होगी। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को शाम 7:27 बजे से रात 9:16 बजे के बीच है, जबकि प्रदोष काल शाम 6:37 बजे से रात 9:16 बजे तक है।

अनुष्ठान और उत्सव

धनतेरस के त्यौहार के हिस्से के रूप में, परिवार अपने दिन की शुरुआत स्नान और घर की पूरी तरह से सफाई सहित शुद्धिकरण की रस्मों से करेंगे, ताकि उनके जीवन में समृद्धि आए। घरों को फूलों, रंगोली और रोशनी से सजाया जाएगा।

इस शुभ अवधि के दौरान नई वस्तुओं-विशेष रूप से सोना, चांदी और रसोई के बर्तन-की खरीदारी करना एक पारंपरिक प्रथा है, ऐसा माना जाता है कि यह सौभाग्य को आकर्षित करने वाली प्रथा है। शाम के समय, परिवार भगवान यम को सम्मानित करने के लिए चार बातियों वाला चार मुखी दीया जलाकर यम दीपम में भी भाग लेंगे, जो भय और चुनौतियों को दूर करने का प्रतीक है।

सांस्कृतिक महत्व

धनतेरस का हिंदू संस्कृति में गहरा महत्व है, जो धन और कल्याण के विषयों को दर्शाता है। चंद्र कैलेंडर के 13वें दिन मनाया जाने वाला यह त्यौहार न केवल वित्तीय समृद्धि का जश्न मनाता है, बल्कि भगवान धन्वंतरि के जन्म का भी स्मरण करता है, जिन्हें स्वास्थ्य और चिकित्सा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
