Ola Electric Share में तेजी के बावजूद एक्सपर्ट ने क्यों कहा डेली चार्ट का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं?

Ola Electric Share में तेजी के बावजूद एक्सपर्ट ने क्यों कहा डेली चार्ट का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं?

गुरुवार यानि 26 दिसंबर को Ola Electric Mobility Ltd के शेयरों में 6.22 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली और यह ₹99.90 के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। बाद में यह ₹95.72 पर 1.78 प्रतिशत की बढ़त के साथ ट्रेड होते दिखे।

Harsh Verma
Harsh Verma
Dec 26, 2024 12:24 IST
गुरुवार यानि 26 दिसंबर को Ola Electric Mobility Ltd के शेयरों में 6.22 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली और यह ₹99.90 के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। बाद में यह ₹95.72 पर 1.78 प्रतिशत की बढ़त के साथ ट्रेड होते दिखे। इस कीमत पर स्टॉक ने एक महीने में 30.41 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। आइये तेजी का कारण जानते हैं...

Ola Electric Mobility Ltd  ने अपने नेटवर्क का विस्तार कर 4,000 स्टोर पूरे देश में खोले हैं, जो मौजूदा नेटवर्क से चार गुना अधिक है। कंपनी ने एक BSE फाइलिंग में कहा है कि 3,200+ नए स्टोरों के लॉन्च के साथ किए हैं। कंपनी बड़े पैमाने पर EV (इलेक्ट्रिक वाहन) अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे टियर-1 और टियर-2 शहरों से आगे हर कस्बे और तहसील में गहरी पैठ बनाई जा सके।

इस महीने की शुरुआत में, भाविश अग्रवाल द्वारा नेतृत्व वाली इस ईवी कंपनी को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) से एक और शो कारण नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसमें उपभोक्ता शिकायतों को संभालने के संबंध में अतिरिक्त दस्तावेज और जानकारी मांगी गई थी।

WealthMills Securities के इक्विटी रणनीति के निदेशक क्रांथी बातिनी का कहना है कि स्टॉक वर्तमान में अपने ऑल-टाइम लो (₹66.60) को छूने के बाद एक अपट्रेंड में है। उच्च जोखिम सहन करने वाले निवेशक इस स्टॉक को एक साल के निवेश समय-सीमा के साथ जोड़ सकते हैं। तकनीकी रूप से, इस स्टॉक का सपोर्ट ₹92-80 क्षेत्र में देखा जा सकता है और ऊपर की ओर संभावित सीमा ₹100-110 तक हो सकती है।

Religare Broking के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट (रिटेल रिसर्च) रवि सिंह का कहना है कि डेली चार्ट्स पर स्ट्र्क्चर अच्छा नहीं दिख रहा है। ₹85 के स्तर पर स्टॉक को खरीदा जा सकता है, जिसमें ₹100 का ऊपर का लक्ष्य हो। ₹80 पर स्टॉप लॉस रखें।

StoxBox के तकनीकी विश्लेषक कुशल गांधी का कहना है कि ओला इलेक्ट्रिक ₹66.66 के महत्वपूर्ण निचले स्तर पर पहुंचने के बाद एक उल्लेखनीय और तेज़ रिकवरी की है। हम ₹110 के टारगेट मूल्य के लिए इस स्टॉक को खरीदने की सिफारिश करते हैं, जबकि ₹91.10 पर स्टॉप लॉस बनाए रखें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
