IPO प्राइस से 317 प्रतिशत उछाल के बावजूद इस शेयर में अभी और पैसा बनेगा!

ब्रोकरेज फर्म Equirus ने सोमवार यानि 30 दिसंबर को इस स्टॉक पर कवरेज शुरू करते हुए कहा कि Jyoti CNC Automation Ltd. के शेयरों में अभी और भी तेजी आ सकती है। कंपनी के शेयरों ने अपने IPO वैल्यू ₹331 से 300 प्रतिशत से अधिक का प्रॉफिट दर्ज किया है, फिर भी इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है।

ब्रोकरेज फर्म Equirus ने इस CNC (कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल) मशीन निर्माता पर 'ऐड' रेटिंग दी है, और टारगेट प्राइस ₹1,450 प्रति शेयर निर्धारित किया है। ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस शुक्रवार के क्लोजिंग लेवल से 5% का और संभावित प्रॉफिट दर्शाता है।

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर कई सेक्टोरल सेक्टर का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन सक्रिय रूप से अपनी क्षमताओं को विकसित कर रही है और महत्वपूर्ण अवसरों का फायदा उठाने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रही है।

ब्रोकरेज ने कंपनी के महत्वपूर्ण कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान, जिसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन पहलों का उल्लेख किया है, कंपनी की ग्रोथ का प्रमुख चालक बताया। Equirus ने FY24-FY27 के दौरान बिक्री में 40%, EBITDA में 47% और PAT में 66% की मजबूत CAGR का अनुमान जताया है, साथ ही FY26 तक 27% का RoE अपेक्षित है।

ज्योति सीएनसी अगले दो वित्तीय वर्षों में ₹400 करोड़ का कैपेक्स प्लान लागू करेगी, ताकि अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके। कंपनी अपनी राजकोट सुविधाओं में सालाना 10,000 मशीनें जोड़ने की योजना बना रही है। इसके अतिरिक्त पहले ही पूरा किया गया इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड प्रति वर्ष 1,600 मशीनों की क्षमता बढ़ा चुका है। इन विस्तारों के बाद कुल स्थापित क्षमता 4,400 मशीनों से बढ़कर 16,000 मशीनों तक पहुंच जाएगी। सितंबर 2024 तक, कंपनी की क्षमता उपयोग दर 83.40% है।

जडेजा ने उम्मीद जताई कि साल के दौरान मार्जिन्स 25-27% के बीच बना रहेगा। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन इस साल की पहली मुख्यबोर्ड आईपीओ लिस्टिंग थी। शेयर ₹331 के इश्यू मूल्य से 12% प्रीमियम पर लिस्ट हुए थे।

कंपनी दुनिया के प्रमुख मेटल-कटिंग Jyoti CNC Automation निर्माताओं में से एक है, और इसका प्रभावशाली ग्राहक आधार रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (ISRO), ब्रह्मोस एयरोस्पेस, तुर्की एयरोस्पेस, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा सिकॉर्स्की एयरोस्पेस, भारत फोर्ज, श्रीराम एयरोस्पेस और रक्षा, हर्षा इंजीनियर्स, बॉश लिमिटेड आदि शामिल हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।