Share Market Listing: धांसू हुई लिस्टिंग और झट से लग गया Upper Circuit, निवेशक हो गए मालामाल

Share Market News: शेयर बाजार निवेशकों की नजर Denta Water IPO की लिस्टिंग पर बनी हुई थी। आज 10 बजे कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट हो गए। आपको बता दें कि स्टॉकी की लिस्टिंग प्रीमियम के साथ हुई है। इसके अलावा लिस्टिंग के थोड़े देर बाद ही शेयर में अपर सर्किट लग गया। ऐसे में जिन निवेशकों को शेयर अलॉट हुआ है उन्हें तगड़ा लाभ हुआ है।

कितनी है स्टॉक प्राइस ( Denta Water Share Price)

शेयर बाजार के दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर डेंटा वॉटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस के शेयर 11 फीसदी प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए हैं। शेयर का इश्यू प्राइस 294 रुपये था। वहीं शेयर की लिस्टिंग 330 रुपये प्रति शेयर के भाव से हुआ है। लिस्टिंग के बाद शेयर को खरदीने के लिए होड़ शुरू हुई और स्टॉक 346.25 रुपये के अपर सर्किट पर लॉक हो गया। बता दें कि अपर सर्किट के बाद शेयर की खरीद पर कुछ समय के रोक लगा दी जाती है। यह निवेशकों को ज्यादा नुकसान न हो इसके लिए किया जाता है। जैसे ही स्टॉक ऑर्डर में बदलाव होता है वैसे ही अपर सर्किट अनलॉक हो जाता है।

शेयर को बेचें या रहने दें?

आईपीओ की लिस्टिंग के बाद निवेशकों के मन में सवाल बना रहता है कि वह शेयर को रखें या फिर उसे बेच दें। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार शेयर की लिस्टिंग प्रीमियम के साथ होने की उम्मीद पहले से ही थी। कंपनी के ऑर्डरबुक और मार्केट अवसर कंपनी के लिए काफ अच्छा है। ऐसे में निवेशकों को सलाह है कि वह लंबे समय तक शेयर को रख सकते हैं।

ब्रोकरेज फर्म एसबीआई सिक्‍योरिटीज ने पहले ही निवेशकों को आईपीओ सब्सक्राइब करने की रेटिंग दी। फर्म के अनुसार वित्त वर्ष 24 के ईबीआईटीडीए मल्‍टीपल 13.1x/9.8 पर अपर प्राइस बैंड के पोस्‍ट इश्‍यू कैपिटल पर किया गया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

