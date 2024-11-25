Delhi Pension Scheme लॉन्च: वरिष्ठ नागरिकों को कितनी मिलेगी पेंशन, जानिए शर्तें

दिल्ली सरकार ने अपनी वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना शुरू की है, जो 60 साल और उससे ऊपर के निवासियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। पहले ही दिन, इस योजना ने 10,000 से अधिक आवेदन प्राप्त किए, जो इस सहायता कार्यक्रम की बड़ी मांग को दर्शाता है। दिल्ली सरकारी की इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए 80,000 नए पंजीकरण स्लॉट खोले हैं।

योजना के तहत, 60-69 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹2,000 प्रति महीने मिलेगा, जबकि 70 वर्ष और उससे ऊपर के नागरिकों को ₹2,500 प्रति महीने मिलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों से आवेदन करने वालों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

पात्रता के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

दिल्ली में कम से कम पांच साल तक रहना चाहिए।

आवेदक के पास स्थानीय पते वाला आधार कार्ड होना चाहिए।

आवेदक का सालाना पारिवारिक आय ₹1 लाख से कम होनी चाहिए।

आवेदक के पास एक सिंगल-ऑपरेटेड बैंक खाता होना चाहिए।

आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार से कोई अन्य पेंशन या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।

आवेदन दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए से 24 नवम्बर से जमा किए जा सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिक पेंशन लंबे समय से एक राजनीतिक विवाद का विषय रही है। इस साल के शुरुआत में, भाजपा ने दिल्ली सरकार पर 2018 के बाद से योजना का विस्तार नहीं करने की आलोचना की, हालांकि योजना में एक लाख लाभार्थियों को जोड़ने की क्षमता थी। अगस्त में, आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने केंद्रीय सरकार पर आरोप लगाया कि उसने मार्च से एक लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए पेंशन का योगदान रोक रखा था और लगातार लॉबिंग के बाद इसे बहाल किया गया।