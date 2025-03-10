Defence Stocks: इन 4 डिफेंस स्टॉक्स में होगी मोटी कमाई? दिग्गज ब्रोकरेज का है भरोसा - जानिए लीजिए टारगेट प्राइस

Defence Stocks: सोमवार के कारोबार में डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज ICICI Securities के मुताबिक यूरोपियन यूनियन की नई ‘री-आर्म यूरोप’ (Re-arm Europe) स्कीम एक बड़ा बदलाव है।

पहले लोगों को लगता था कि रूस-यूक्रेन युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि युद्ध लंबे समय तक जारी रहेगा। इस वजह से यूरोपीय देशों को ज़्यादा हथियार और गोला-बारूद खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। यह मांग 5-6 साल तक बनी रहेगी जिसके कारण हथियार बनाने वाली भारतीय कंपनियों को बहुत सारे ऑर्डर मिलने की संभावना है।

advertisement

ब्रोकरेज ICICI Securities के मुताबिक डिफेंस सेक्टर में यूरोपीय कंपनियों के साथ पहले से काम कर रही भारतीय निजी कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। खास तौर पर Solar Industries India Ltd, PTC Industries Ltd, Dynamatic Technologies Ltd और Azad Engineering को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। इन कंपनियों के पास पहले से ही यूरोपीय कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और पार्टनरशिप है जिससे उन्हें अधिक बिजनेस मिलने की उम्मीद है।

Solar Industries Share Price Target

ब्रोकरेज ने कहा कि सोलर इंडस्ट्रीज ने पिछले छह महीनों में गोला-बारूद के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त किए हैं। कंपनी का मौजूदा ऑर्डर बुक 13,000 करोड़ रुपये की है, जिसमें से 45-50 प्रतिशत 3-7 साल की अवधि के निर्यात ऑर्डर के लिए है। Solar Industries पर ब्रोकरेज ICICI Securities ने BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 13,720 रुपये पर रखा है।

PTC Industries Share Price Target

ब्रोकरेज ने कहा कि यह कंपनी पहले से ही प्रमुख यूरोपीय कंपनियों की ग्लोबल आपूर्तिकर्ता है। इसे विभिन्न यूरोपीय प्लेयर्स से टीआई कास्टिंग के लिए ऑर्डर मिले हैं। इसके अलावा, पीटीसी इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट टीआई और सुपरलॉय कास्टिंग के लिए आगे के ऑर्डर के लिए Airbus, Rolls Royce और P&W के साथ बातचीत कर रहा है। PTC Industries पर ब्रोकरेज ICICI Securities ने BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 20,070 रुपये पर रखा है।

Dynamatic Technologies Share Price Target

ब्रोकरेज ने कहा कि यूरोप में युद्ध ने डायनेमैटिक टेक्नोलॉजीज के एयरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में विविधीकरण के प्रयासों को नई गति दी है। वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में कंपनी प्रोटोटाइप रक्षा उत्पादों को विकसित करने में सफल रही और अब पश्चिमी यूरोपीय ग्राहकों से सीरियल ऑर्डर का इंतजार कर रही है। Dynamatic Technologies पर ब्रोकरेज ICICI Securities ने BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 9,330 रुपये पर रखा है।

Azad Engineering Share Price Target

आज़ाद इंजीनियरिंग की ऑर्डर बुक एक साल में 1700 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,500 करोड़ रुपये हो गया है। हालांकि ज़्यादातर ऑर्डर बिजली और तेल और गैस सेगमेंट के लिए हैं, लेकिन कंपनी ने डिफेंस सेक्टर में रोल्स रॉयस के साथ मिलकर काफ़ी तरक्की की है। Azad Engineering पर ब्रोकरेज ICICI Securities ने BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 2,350 रुपये पर रखा है।