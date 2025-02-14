Deepak Nitrite Share Price: बंपर गिरावट! एक साल के नीचले स्तर पर स्टॉक- ऐसा क्या हो गया?

Deepak Nitrite Share Price: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन केमिकल सेक्टर की कंपनी Deepak Nitrite Limited के स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक 14% से ज्यादा टूटकर ट्रेड कर रहा है।

केमिकल स्टॉक ने आज अपना फ्रेश 52 Week Low, 1916.50 रुपये को टच किया है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण स्टॉक आज रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया? चलिए डिटेल में जानते हैं।

Deepak Nitrite Share Price

सुबह 10:51 बजे तक एनएसई पर स्टॉक 14.14% या 316.45 रुपये टूटकर 1,921.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 14.12% या 315.90 रुपये गिरकर 1920.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

क्यों आई आज भारी गिरावट?

दरअसल दीपक नाइट्राइट के स्टॉक में आज ये गिरावट का कारण कंपनी द्वारा गुरुवार को पेश किए गए कमजोर अक्टूबर-दिसंबर (Q3) तिमाही के नतीजे हैं।

Q3 में कंपनी का कंसो नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 51.45% गिरकर 98.09 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 202.05 करोड़ रुपये था। दिसंबर तिमाही में कंपनी का परिचालन से राजस्व सालाना आधार पर 5.26% गिरकर 1,903.4 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 2,009.23 करोड़ रुपये था।

इसके अलावा कंपनी का EBITDA, सालाना आधार पर 44.7% गिरकर 168.5 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान अवधि में 304.6 करोड़ रुपये था।

Deepak Nitrite Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 18.5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 18 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 27 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 32 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो स्टॉक पिछले 1 साल में 14 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर करीब 9 प्रतिशत चढ़ा है लेकिन पिछले 3 साल में 7 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 5 साल में स्टॉक 315 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।