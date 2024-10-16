scorecardresearch
Deepak Builders & Engg का IPO 21 अक्टूबर को खुलेगा

दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का IPO 21 अक्टूबर (सोमवार) से 23 अक्टूबर (बुधवार) के बीच बोली के लिए खुलेगा। निर्माण कंपनी अपने शेयरों की कीमत 192-203 रुपये प्रति शेयर के बीच पेश करेगी, जिसके लिए निवेशक न्यूनतम 73 इक्विटी शेयरों और उसके बाद के गुणकों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 16, 2024 13:32 IST

दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो प्रशासनिक, संस्थागत और औद्योगिक इमारतों, अस्पतालों, स्टेडियमों, आवासीय परिसरों और अन्य निर्माण गतिविधियों में विशेषज्ञता रखती है। 

दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के आईपीओ

दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के आईपीओ में 217.21 करोड़ रुपये के 1,07,00,000 इक्विटी शेयरों की ताजा बिक्री शामिल है, जबकि इसके प्रमोटर दीपक कुमार सिंघल और सुनीता सिंघल द्वारा 42.83 करोड़ रुपये की कीमत के 21,10,000 इक्विटी शेयरों की पेशकश (ओएफएस) शामिल है। 

दीपक बिल्डर्स ने आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, सिविल, एमईपी, फायरफाइटिंग सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, आईटी सिस्टम, ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल गैस पाइपलाइन और लैंडस्केपिंग से जुड़ी टर्नकी परियोजनाएं पूरी की हैं। 

शुद्ध लाभ कमाया

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने 106.34 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ 14.21 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी ने 516.74 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ 60.41 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया।

फेडेक्स सिक्योरिटीज दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार है। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे और लिस्टिंग की संभावित तिथि सोमवार, 28 अक्टूबर है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
