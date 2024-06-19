DEE Development और Akme Fintrade का IPO आवेदन के लिए खुला, 21 जून तक बोली लगा सकेंगे रिटेल निवेशक

शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए 19 जून को 2 IPO खुल चुके हैं । इसमें DEE डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड और एक्मे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड शामिल हैं।

DEE डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड

DEE डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड इस IPO के जरिए टोटल ₹418.01 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी ₹325 करोड़ के 16,009,852 नए शेयर इश्यू करेगी। वहीं, कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए ₹93.01 करोड़ के 4,582,000 शेयर बेचेंगे। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 19 जून से 21 जून तक बोली लगा सकेंगे। 26 जून को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट होंगे।

advertisement

मैक्सिमम 949 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं रिटेल निवेशक

DEE डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड ने इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹193-₹203 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 73 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹203 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹14,819 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं, मैक्सिमम 13 लॉट यानी 949 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹192,647 इन्वेस्ट करने होंगे।

Also Read: दुनिया की सबसे वैल्युएबल कंपनी बनी Nvidia, 3.34 ट्रिलियन डॉलर हुआ मार्केट कैप

ग्रे मार्केट में DEE डेवलपमेंट इंजीनियर्स का प्रीमियम 39.41%

कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 39.41% यानी ₹80 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹203 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹283 पर हो सकती है। हालांकि, इससे केवल अनुमान लगाया जा सकता है, शेयर की लिस्टिंग की प्राइस ग्रे मार्केट की प्राइस से काफी अलग होती है।

DEE डेवलपमेंट इंजीनियर्स की स्थापना 1988 में हुई थी

DEE डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड एक इंजीनियरिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से ऑयल एंड गैस, पावर, केमिकल और अन्य इंडस्ट्री के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बैंकॉक और थाईलैंड में 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं।

एक्मे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड

एक्मे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड इस IPO के जरिए टोटल ₹132 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी पूरे ₹132 करोड़ के 11,000,000 नए शेयर इश्यू करेगी। इसमें कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 19 जून से 21 जून तक बोली लगा सकेंगे। 26 जून को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे।

मैक्सिमम 1625 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं रिटेल निवेशक

एक्मे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड ने इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹114-₹120 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 125 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹120 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹15,000 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं, मैक्सिमम 13 लॉट यानी 1625 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹195,000 इन्वेस्ट करने होंगे।

advertisement

ग्रे मार्केट में एक्मे फिनट्रेड इंडिया का प्रीमियम 33.33%

कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 27% यानी ₹40 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹120 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹160 पर हो सकती है। हालांकि, यह केवल अनुमान होता है, शेयर की लिस्टिंग की प्राइस ग्रे मार्केट की प्राइस से काफी अलग होती है।