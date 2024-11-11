scorecardresearch
कर्ज मुक्त ₹10 के स्टॉक में 20 प्रतिशत का Upper Circuit

शेयर बाजार में निवेशकों को सही स्टॉक्स की पहचान कर निवेश करने से बेहतर रिटर्न की संभावना मिलती है। हालांकि ज्यादातर निवेशकों की नजर छोटे स्टॉक पर रहती है। ऐसा ही एक स्मॉल स्टॉक है जिसकी कीमत तो 10 रुपए है लेकिन अपर सर्किट 20 प्रतिशत का लगा हुआ है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 11, 2024 12:59 IST

स्मॉलकैप कंपनी VCU Data Management Ltd के शेयरों में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सोमवार को VCU Data Management के शेयर अपने पिछले बंद 8.76 रुपये के लेवल पर 20 प्रतिशत बढ़कर 10.51 रुपये स्तर पर पहुंच गए। इस स्टॉक में पिछले कई दिनों से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 6 कारोबारी दिनों में इसने अपने निवेशकों को लगभग 60 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं 6 महीने की अवधि में निवेशकों को 45 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। VCU Data Management का 52 वीक हाई 12.98 रुपये है, जबकि 52 वीक लो 5.16 रुपये है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अपने 52 वीक के करीब पहुंच गया है।

फंडामेंटल्स
कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो, 16.29 करोड़ रुपये है। कंपनी पर फिलहाल तो कोई कर्ज नहीं है। वहीं कंपनी के पास करीब 15 करोड़ के रिजर्व भी है। इस स्टॉक की बुक वैल्यू इसके मौजूदा शेयर प्राइस से 2 गुना से अधिक है। इसकी बुक वैल्यू 19.30 रुपए है. याने कंपनी के पास एसेट्स की भरमार है. इस स्टॉक प्रॉफिट टू अर्निंग (P/E) रेश्यो 432.33 है, जो बहुत हाई दिखता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 18.64 प्रतिशत है जबकि FIIs और DIIs की हिस्सेदारी नहीं है।

बिजनेस मॉडल
 कंपनी हाई क्वालिटी और कम बैंडविड्थ पर इंटरैक्टिव ऑडियो/वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Nov 11, 2024