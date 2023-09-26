scorecardresearch
Delta Corp: दो दिनों में 24% की गिरावट, क्या लॉस बुक करना चाहिए?

डेल्टा कॉर्प को हाल ही में जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय से 16,822 करोड़ रुपये के टैक्स नोटिस मिले थे। निगेटिव खबरों को देखते हुए एक्सपर्ट्स निवेशकों को डेल्टा कॉर्प के शेयरों में किसी भी साहसिक कार्य से बचने का सुझाव देते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 26, 2023 14:52 IST
मंगलवार के कारोबार में डेल्टा कॉर्प के शेयरों में गिरावट जारी रही

मंगलवार के कारोबार में Delta Corp के शेयरों में गिरावट जारी रही और यह 6 फीसदी और गिरकर 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया। जीएसटी के टैक्स नोटिस के बाद स्टॉक दबाव में है। हालाँकि, स्टॉक में कुछ निचले स्तर पर खरीदारी देखी गई। पिछले दो सत्रों में यह शेयर 24 फीसदी गिरकर 134.55 रुपये पर आ गया है। इस शेयर का मूल्य एक साल पहले अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 259.95 रुपये से लगभग आधा हो गया है। अप्रैल 2022 में स्टॉक 335 रुपये के आसपास मँडरा रहा था और अब उस स्तर से लगभग 60% नीचे आ गया है।

डेल्टा कॉर्प को हाल ही में जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय से 16,822 करोड़ रुपये के टैक्स नोटिस मिले थे। निगेटिव खबरों को देखते हुए एक्सपर्ट्स निवेशकों को डेल्टा कॉर्प के शेयरों में किसी भी साहसिक कार्य से बचने का सुझाव देते हैं। मासिक चार्ट पर डेल्टा कॉर्प कमजोर दिख रही है। वर्तमान समय में, उक्त काउंटर 140 रुपये के समर्थन के करीब है और यदि इस स्तर को हटा दिया जाता है, तो हमें अल्पावधि में 120 रुपये देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही दिग्गज निवेशक आशीष रमेशचंद्र कचोलिया ने सोमवार को खुले बाजार में थोक सौदों के माध्यम से 144.65 रुपये की औसत कीमत पर 15 लाख इक्विटी शेयर बेचे। बिजनेस टुडे टीवी के साथ एक साक्षात्कार में, एसबीआई सिक्योरिटीज में टेक और डेरिवेटिव्स रिसर्च के प्रमुख, सुदीप शाह ने डेल्टा कॉर्प के लिए सख्त चेतावनी दी। उन्होंने निवेशकों को चेतावनी देते हुए कहा, "फिलहाल, स्टॉक से दूर रहें। यह नीचे की ओर जा रहा है।

Delta Corp के शेयर


अस्वीकरण: बिजनेस टुडे बाज़ार केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 26, 2023