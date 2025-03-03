Crorepati Stock: इस ‘छोटू’ शेयर ने किया कमाल! ₹50,000 बना ₹1.5 करोड़ से ज्यादा - कीमत 100 रुपये से कम

Crorepati Stock: पेनी स्टॉक जितने रिस्की होते है उतने ही रिवॉर्डिंग भी होते हैं। अगर सही समय पर रिसर्च कर इन छोटे शेयर में निवेश किया जाए तो पेनी स्टॉक बंपर रिटर्न देते हैं। कभी-कभी ये रिटर्न इतने जबरदस्त होते हैं कि निवेशकों के पास करोड़ो रुपये का कॉर्पस जनरेट हो जाता है।

advertisement

आज हम आपको जिन स्टॉक के बारे में बताना जा रहे हैं उसने निवेशको के महज 50000 रुपये के निवेश को 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा कर दिया है। इस शेयर का नाम है Jindal Worldwide Limited. इस शेयर ने पिछले 5 साल में 593 प्रतिशत और पिछले 10 साल में 4541 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

50,000 ऐसे बना 1.5 करोड़ से ज्यादा

30 अगस्त 2013 को इस शेयर की कीमत 1.30 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास 50,000 ÷ 1 = 50,000 इक्विटी शेयर होता।

स्टॉक ने अभी हाल ही में 28 फरवरी को 4:1 के रेश्यो में बोनस दिया था। इसका मतलब कंपनी प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर के बदले 4 इक्विटी शेयर फ्री में देगी। इस हिसाब से 50,000 इक्विटी शेयर बोनस शेयर के बाद 50,000 × 4 = 2,00,000 इक्विटी शेयर होते।

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 80 रुपये है। इस हिसाब से निवेशकों के पास 200000 × 80 = 1,60,00,000 रुपये यानी 1.6 करोड़ रुपये होता।

Jindal Worldwide Share Price

दोपहर 2:51 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 3.07% या 2.54 रुपये टूटकर 80.11 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.79% या 2.31 रुपये गिरकर 80.39 रुपये पर रहा।

Jindal Worldwide Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 9 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 5 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 3 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में करीब 4 प्रतिशत टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 25 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 35 प्रतिशत से अधिक, पिछले 5 साल में 594 प्रतिशत से अधिक और पिछले 10 साल में 4546 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

