इंतजार करते तो करोड़पति होते - ₹1 का शेयर ₹250 कर गया पार! 50,000 बना 5.5 करोड़ रुपये
आज हम जिस शेयर के बात कर रहे हैं वो एक डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी है। इस शेयर ने अभी तक अधिकतम 114,445.45% का रिटर्न दिया है।
Crorepati Stock: शेयर बाजार में ऐसे कई कम कीमत वाले शेयर हैं जिन्होंने आगे चलकर निवेशकों को बंपर रिटर्न देकर करोड़पति बना दिया है। आज हम जिस शेयर के बात कर रहे हैं वो एक डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी है। इस शेयर का नाम है Bharat Electronics Ltd. (BEL)
इस शेयर ने अभी तक अधिकतम 114,445.45% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 10 साल में स्टॉक 563 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।
50 हजार ऐसे बना 5.5 करोड़ रुपये
BEL के शेयर की कीमत 11 जनवरी 2002 को 1.01 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये लगाए होते तो उसके पास BEL के 50,000 इक्विटी शेयर होते।
अब कंपनी ने 14 सितंबर 2015 को 2:1 के रेश्यो में बोनस दिया था जिसका मतलब कंपनी ने हर 1 शेयर के बदले 2 शेयर फ्री में दिए थे। तो इस हिसाब से अब उस निवेशक के पास BEL के 1 लाख इक्विटी शेयर हो गए होंगे।
अब 28 सितंबर 2017 को कंपनी ने 1:10 के रेश्यो में फिर से बोनस दिया था। इसका मतलब कंपनी ने हर 10 शेयर के बदले 1 शेयर बोनस के रूप में दिया था। तो इस हिसाब से अब उस निवेशक के पास BEL के 1,10,000 इक्विटी शेयर हो गए होंगे।
अब एक बार फिर से कंपनी ने 15 सितंबर 2022 को 2:1 के रेश्यो में बोनस दिया था। इसका मतलब कंपनी ने हर 1 शेयर के बदले 2 शेयर फ्री में दिए थे। तो इस हिसाब से अब निवेशक के पास 1,10,000 × 2 = 2,20,000 इक्विटी शेयर हो गए होंगे।
आज वर्तमान में 27 फरवरी 2025 को 1 इक्विटी शेयर की कीमत 252 रुपये है। तो इस कीमत पर वर्तमान में उस निवेशक के कॉर्पस की कीमत 2,20,000 × 252 = 5,54,40,000 रुपये यानी 5.5 करोड़ रुपये होती।
BEL Share Price
बीएसई पर स्टॉक आज 1.54% या 3.95 रुपये टूटकर 252.45 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.81% या 4.65 रुपये की तेजी के साथ 252 रुपये पर रहा।