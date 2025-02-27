इंतजार करते तो करोड़पति होते - ₹1 का शेयर ₹250 कर गया पार! 50,000 बना 5.5 करोड़ रुपये

scorecardresearch
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 27, 2025 18:18 IST

Crorepati Stock: शेयर बाजार में ऐसे कई कम कीमत वाले शेयर हैं जिन्होंने आगे चलकर निवेशकों को बंपर रिटर्न देकर करोड़पति बना दिया है। आज हम जिस शेयर के बात कर रहे हैं वो एक डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी है। इस शेयर का नाम है Bharat Electronics Ltd. (BEL)

इस शेयर ने अभी तक अधिकतम 114,445.45% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 10 साल में स्टॉक 563 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।

50 हजार ऐसे बना 5.5 करोड़ रुपये

BEL के शेयर की कीमत 11 जनवरी 2002 को 1.01 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये लगाए होते तो उसके पास BEL के 50,000 इक्विटी शेयर होते। 

अब कंपनी ने 14 सितंबर 2015 को 2:1 के रेश्यो में बोनस दिया था जिसका मतलब कंपनी ने हर 1 शेयर के बदले 2 शेयर फ्री में दिए थे। तो इस हिसाब से अब उस निवेशक के पास BEL के 1 लाख इक्विटी शेयर हो गए होंगे। 

अब 28 सितंबर 2017 को कंपनी ने 1:10 के रेश्यो में फिर से बोनस दिया था। इसका मतलब कंपनी ने हर 10 शेयर के बदले 1 शेयर बोनस के रूप में दिया था। तो इस हिसाब से अब उस निवेशक के पास BEL के 1,10,000 इक्विटी शेयर हो गए होंगे। 

अब एक बार फिर से कंपनी ने 15 सितंबर 2022 को 2:1 के रेश्यो में बोनस दिया था। इसका मतलब कंपनी ने हर 1 शेयर के बदले 2 शेयर फ्री में दिए थे। तो इस हिसाब से अब निवेशक के पास 1,10,000 × 2 = 2,20,000 इक्विटी शेयर हो गए होंगे। 

आज वर्तमान में 27 फरवरी 2025 को 1 इक्विटी शेयर की कीमत 252 रुपये है। तो इस कीमत पर वर्तमान में उस निवेशक के कॉर्पस की कीमत 2,20,000 × 252 = 5,54,40,000 रुपये यानी 5.5 करोड़ रुपये होती। 

BEL Share Price

बीएसई पर स्टॉक आज 1.54% या 3.95 रुपये टूटकर 252.45 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.81% या 4.65 रुपये की तेजी के साथ 252 रुपये पर रहा। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Feb 27, 2025