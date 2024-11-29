scorecardresearch
निवेशकों का पैसा ले डूबेगा ये शेयर! किसने की क्रैश होने की भविष्यवाणी

ब्रोकरिज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने CreditAccess Grameen के शेयरों को "बाय" से घटाकर "सेल" कर दिया है। हालांकि, इसका बड़ा पहलू यह है कि गोल्डमैन सैक्स ने स्टॉक का प्राइस टार्गेट 60% घटाकर ₹564 कर दिया है, जबकि पहले इसका टार्गेट ₹1,426 था।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 29, 2024 07:49 IST
गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि कंपनी के आर्निंग्स विजिबिलिटी में एसेट क्वालिटी को लेकर चिंताएं हैं और स्टॉक का डी-रेटिंग संरचनात्मक (structural) रूप से है। वित्तीय वर्ष 2024 की चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष 2025 की सितंबर तिमाही के बीच क्रेडिटएक्सेस ग्रामीन का ग्रॉस NPA 97.6% बढ़ गया, जबकि इसका नेट NPA 107.5% से अधिक बढ़कर दोगुना हो गया। दूसरी ओर कंपनी की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 5.9% की गिरावट आई है।

सितंबर तिमाही के लिए, क्रेडिटएक्सेस ग्रामीन का ग्रॉस एनपीए 2.44% था, जो जून में 1.46% था, जबकि उसका नेट एनपीए 0.76% था, जो सितंबर तिमाही में 0.45% था। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि क्रेडिटएक्सेस ग्रामीन की एसेट क्वालिटी में गिरावट का तेजी से बढ़ना गोल्डमैन सैक्स के लिए नकारात्मक रूप से चौंकाने वाला था।


एमएफआई (MFI) क्षेत्र के लिए नए दिशा-निर्देशों के लागू होने के साथ, गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि क्रेडिटएक्सेस ग्रामीन की एसेट क्वालिटी में गिरावट और तेज हो सकती है। इस कारण से, गोल्डमैन सैक्स ने क्रेडिटएक्सेस ग्रामीन के एर्निंग्स पर शेयर (EPS) अनुमान को वित्तीय वर्ष 2025-2027 के लिए 40% और 51% कम कर दिया है। इसका अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट 6.6% रहेगा और अगले वित्तीय वर्ष में यह 4.5% हो सकता है।

गोल्डमैन सैक्स का यह भी मानना है कि उच्च लोन राइट-ऑफ्स के कारण लोन ग्रोथ धीमी रहेगी, विशेष रूप से चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष 2026 में, जो कि कंपनी की 270 दिनों की राइट-ऑफ नीति के अनुसार है। इसने यह भी कहा कि वर्तमान मूल्यांकन पोर्टफोलियो में मौजूद तनाव को सही ढंग से नहीं दर्शाता है।
 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 29, 2024