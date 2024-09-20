scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारCosmic CRF Share: रेलवे के इस स्टॉक में फिर लग गया अपर सर्किट

Cosmic CRF Share: रेलवे के इस स्टॉक में फिर लग गया अपर सर्किट

रेलवे कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी कॉस्मिक सीआरएफ के शेयरों में 20 सितंबर को 5% का अपर सर्किट लग गया। कंपनी ने बताया कि उसकी सहायक कंपनी एनएस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से 127 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 20, 2024 15:00 IST
रेलवे के इस स्टॉक में फिर लग गया अपर सर्किट
रेलवे के इस स्टॉक में फिर लग गया अपर सर्किट

रेलवे कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी कॉस्मिक सीआरएफ के शेयरों में 20 सितंबर को 5% का अपर सर्किट लग गया।  कंपनी ने बताया कि उसकी सहायक कंपनी एनएस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से 127 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 18,000.000 मीट्रिक टन स्टील शीट पाइल्स (जेड टाइप और यू टाइप) की आपूर्ति के लिए है। इस प्रोजेक्ट को 12 महीनों में पूरा किया जाना है। बीएसई पर मल्टीबैगर स्टॉक 1723.45 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 5% बढ़कर 1809.60 रुपये पर पहुंच गया। 

advertisement

कॉस्मिक सीआरएफ रेलवे

कॉस्मिक सीआरएफ रेलवे में कोल्ड-रोल्ड स्टेनलेस सेक्शन के काम लगी है और इसका उपयोग कोच और वैगनों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सड़क मार्गों के लिए कोल्ड-रोल्ड फॉर्म्ड आइटम बनाती है, जो ईपीसी ठेकेदारों और राष्ट्रीय हाईवे की जरूरतों को पूरा करते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 20, 2024