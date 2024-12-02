Cochin Shipyard, RVNL पर आई बड़ी खबर

मल्टीबैगर पीएसयू स्टॉक: रक्षा पीएसयू कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और रेलवे स्टॉक रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के शेयर हाल ही में ऑर्डर जीतने के कारण सोमवार सुबह फोकस में हैं। कोचीन शिपयार्ड ने शनिवार को कहा कि उसने एक बड़े भारतीय नौसैनिक पोत के शॉर्ट रिफिट और ड्राई डॉकिंग के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय (MoD) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

दूसरी ओर, आरवीएनएल ने स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई को सूचित किया कि वह पैकेज-3 सेंट्रल जोन के लिए वितरण बुनियादी ढांचे के विकास कार्य के लिए पीएसपीसीएल की ओर से सबसे कम बोलीदाता (एल1) के रूप में उभरा है।

यह पंजाब राज्य में सुधार-आधारित और परिणाम-संबद्ध, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत एचटी/एलटी इन्फ्रास्ट्रक्चर हानि में कमी के कार्यों के निष्पादन के लिए है। कार्य की लागत लागू करों सहित 642.56 करोड़ रुपये है और यह आदेश 24 महीनों में निष्पादित किया जाएगा।

कोचीन शिपयार्ड के शेयरों में पिछले हफ़्ते 18 प्रतिशत और 2024 में अब तक 131.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, आरवीएनएल के शेयरों में पिछले हफ़्ते 4.45 प्रतिशत की गिरावट आई, लेकिन 2024 में अब तक 139.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पिछले सप्ताह ही, आरवीएनएल को परभणी से परली स्टेशनों के बीच कुल 58.06 किलोमीटर लंबे ट्रैक के दोहरीकरण के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) अनुबंध समझौते के लिए दक्षिण मध्य रेलवे से स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ। इस कार्य में महाराष्ट्र राज्य में दक्षिण मध्य रेलवे की परभणी-परली दोहरीकरण परियोजना के संबंध में विद्युतीकरण और सिग्नलिंग कार्य शामिल थे।

कोचीन शिपयार्ड के मामले में, इसने हाल ही में भारतीय बाजार के लिए जैक-अप रिग के डिजाइन और महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए सीट्रियम लेटर्न्यू यूएसए, इंक (एसएलईटी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य भारतीय बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स (एमओडीयू) के अवसरों का लाभ उठाने के लिए यह सहयोग किया गया और यह सहयोग "मेक इन इंडिया" पहल के तहत सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।