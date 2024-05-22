Coal India Share Price: 500 रूपये के पार पहुंचा ये सरकारी स्टॉक

दलाल स्ट्रीट पर भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद Coal India के शेयर लगातार बढ़ रहे हैं। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर कोल इंडिया के शेयर 2.5% बढ़कर ₹503 पर पहुंच गए। पिछले पांच सत्रों में शेयर में 10% की तेजी आई है और इस साल इसमें 31% से अधिक की तेजी आई है। इससे पहले दिन में, शेयर ने 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर छुआ, जो बढ़ती हुई विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च कोयला मांग की आशंका से निवेशकों की ओर से बढ़ी हुई खरीद गतिविधि के कारण हुआ। पिछले दिन भी शेयर ने 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर दर्ज किया था।

advertisement

Also Read: IREDA FPO UPDATE: एक बार फिर मिलेगा कमाई का मौका?

कोल इंडिया के शेयरों में वृद्धि

कोल इंडिया के शेयरों में वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब देश के कई हिस्सों में चल रही भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि कई जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। इस मांग में वृद्धि से न केवल कोल इंडिया बल्कि अन्य ऊर्जा और बिजली शेयरों को भी बढ़ावा मिला है।

विश्लेषक

कोल इंडिया को कवर करने वाले 23 विश्लेषकों में से अधिकांश तेजी के मूड में हैं। एमके ग्लोबल, आईसीआईसीआई, एक्सिस डायरेक्ट और आनंद राठी जैसी ब्रोकरेज कंपनियों ने इस शेयर को 'खरीदें' रेटिंग दी है, जो इसके निरंतर विकास की संभावना में विश्वास को दर्शाता है।