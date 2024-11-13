scorecardresearch
Reliance पर CLSA की भयंकर रिपोर्ट, इतनी जबरदस्त आ सकती है तेजी

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर मूल्य को लेकर सीएलएसए हैरान है। उनका मानना है कि शेयर बाजार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के नए ऊर्जा कारोबार की संभावनाओं को नजरअंदाज कर रहा है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 13, 2024 15:11 IST
Reliance पर CLSA की भयंकर रिपोर्ट,

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर मूल्य को लेकर सीएलएसए हैरान है। उनका मानना है कि शेयर बाजार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के नए ऊर्जा कारोबार की संभावनाओं को नजरअंदाज कर रहा है। सीएलएसए का कहना है कि 2025 में नई ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत, खुदरा कारोबार में उछाल, एयरफाइबर ग्राहकों की संख्या में वृद्धि और संभावित रिलायंस जियो आईपीओ जैसे कारकों से आरआईएल के शेयर को मजबूती मिलेगी।

विदेशी ब्रोकरेज को रिलायंस की 20GW सोलर गीगाफैक्ट्री पर पूरा भरोसा है, जिसे अगले 3-4 महीनों में लॉन्च किया जाना है। सीएलएसए का मानना है कि एक सकारात्मक परिदृश्य में आरआईएल का शेयर 70% तक बढ़ सकता है, जबकि आम स्थितियों में 30% की वृद्धि संभव है।

आरआईएल शेयर

बुधवार को आरआईएल का शेयर 1.17% गिरकर 1,258.20 रुपये पर बंद हुआ, और इस साल अब तक इसमें 3% की गिरावट रही है। सीएलएसए का कहना है कि गीगाफैक्ट्री को वैश्विक साझेदारियों से तकनीकी लाभ मिलेगा। ब्रोकरेज ने आरआईएल के सौर व्यवसाय का मूल्यांकन 30 बिलियन डॉलर किया है, जो हालिया प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम है, जबकि आरआईएल का शेयर अपने निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है।

सीएलएसए के अनुसार

सीएलएसए के अनुसार, अगले चार से पांच वर्षों में रिलायंस के सौर व्यवसाय का वार्षिक एबिटा 1.7 बिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है, और इसका कुल मूल्यांकन 30 बिलियन डॉलर से अधिक हो सकता है। इसके अलावा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय सौर कंपनियों के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध हैं।

सीएलएसए ने आरआईएल के शेयर पर ‘आउटपरफॉर्म’ रेटिंग देते हुए 1,650 रुपये का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 2025 में आरआईएल के शेयर में बढ़ोतरी की संभावनाएं अधिक हैं और यह निवेश के लिए आकर्षक प्रवेश बिंदु है। आरआईएल का शेयर हाल ही में एक्स-बोनस हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार

रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2023 के अंत तक 1.4TW से बढ़कर 2030 तक 3.5 गुना हो जाएगी। वैश्विक आपूर्ति में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन भारत और अन्य देशों के लिए अमेरिकी बाजार का अवसर खुल रहा है।

भारत ने 2030 तक अपनी सौर क्षमता को 91GW से बढ़ाकर 280GW करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए हर साल 20-50GW की नई क्षमता जोड़ी जाएगी। शीर्ष भारतीय कंपनियाँ अगले तीन वर्षों में अपनी सौर निर्माण क्षमता को 135GW प्रति वर्ष तक बढ़ाने की योजना बना रही हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2026/27 तक 20GW सौर गीगाफैक्ट्री स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसका निर्माण इस वर्ष से शुरू होगा। इसका उद्देश्य उन्नत तकनीक के माध्यम से दक्षता बढ़ाना है, जिससे मॉड्यूल की क्षमता और जीवन अवधि को बढ़ाया जा सके।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
