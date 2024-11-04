scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारCipla, BEML, Ramco Cements, Paradeep Phosphates: इन 4 स्टॉक्स पर आ गई रिपोर्ट

Cipla, BEML, Ramco Cements, Paradeep Phosphates: इन 4 स्टॉक्स पर आ गई रिपोर्ट

सिप्ला के शेयर की कीमत ने 200-दिवसीय ईएमए से ऊपर एक उच्च आधार बनाया है, जो अपट्रेंड की संभावित बहाली का संकेत देता है। इसने हाल ही में सकारात्मक मूल्य संरचना को उजागर करते हुए उथले रिट्रेसमेंट को देखा है और नए प्रवेश अवसर प्रदान करता है। अक्टूबर 2023 और मई 2024 के निचले स्तर को जोड़ने वाली बढ़ती मांग रेखा से मजबूत खरीद मांग इसलिए एक अनुकूल जोखिम इनाम परिदृश्य का अनुमान लगाया जा सकता है। दैनिक MACD ने एक खरीद संकेत उत्पन्न किया है, जो स्टॉक में सकारात्मक पूर्वाग्रह की पुष्टि करता है। निकट भविष्य में शेयर के 1,790 रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Nov 4, 2024 08:01 IST
Bombay Stock Exchange illustration
These five stocks are likely to provide investors with strong returns. (Photo: India Today/Illustration)


आज के सत्र में सिप्ला लिमिटेड, पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड और द रामको सीमेंट्स लिमिटेड जैसे कुछ चर्चित स्टॉक्स पर ट्रेडर्स की नज़र बनी रहने की संभावना है। आशिका स्टॉक ब्रोकिंग और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज जैसी ब्रोकरेज फर्म्स ने सोमवार के कारोबारी सत्र से पहले इन स्टॉक्स पर क्या कहा है, यहां बताया गया है:

advertisement

रामको सीमेंट्स | खरीदें | लक्ष्य मूल्य: 955-965 रुपये | स्टॉप लॉस: 825

पिछले कुछ हफ़्तों से रैम्को सीमेंट्स 820-880 रुपये की रेंज में समेकित हो रहा है और कीमतें साप्ताहिक समय सीमा पर अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर बनी हुई हैं। लंबे समय तक समेकन की एक श्रृंखला के बाद स्टॉक ने साप्ताहिक चार्ट पर दिखाई देने वाले आरोही त्रिकोण पैटर्न के ऊपर एक नया बुलिश मोमेंटम दिया है। सेकेंडरी ऑसिलेटर्स पर सकारात्मक विचलन यह भी बताता है कि स्टॉक लगभग चार महीने निर्धारित सीमा में बिताने के बाद नए सिरे से ऊपर की ओर बढ़ने की कगार पर है। इसलिए, 825 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस के साथ 955-965 रुपये के अपेक्षित अपसाइड के लिए 875-885 रुपये की रेंज में स्टॉक को जमा किया जा सकता है।

Recommendation: SMC Global

सिप्ला | खरीदें | लक्ष्य मूल्य: 1,790 रुपये | बढ़त: 15.2%

सिप्ला के शेयर की कीमत ने 200-दिवसीय ईएमए से ऊपर एक उच्च आधार बनाया है, जो अपट्रेंड की संभावित बहाली का संकेत देता है। इसने हाल ही में सकारात्मक मूल्य संरचना को उजागर करते हुए उथले रिट्रेसमेंट को देखा है और नए प्रवेश अवसर प्रदान करता है। अक्टूबर 2023 और मई 2024 के निचले स्तर को जोड़ने वाली बढ़ती मांग रेखा से मजबूत खरीद मांग इसलिए एक अनुकूल जोखिम इनाम परिदृश्य का अनुमान लगाया जा सकता है। दैनिक MACD ने एक खरीद संकेत उत्पन्न किया है, जो स्टॉक में सकारात्मक पूर्वाग्रह की पुष्टि करता है। निकट भविष्य में शेयर के 1,790 रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

अनुशंसित: आशिका स्टॉक ब्रोकिंग

BEML | खरीदें | लक्ष्य मूल्य: 4,650-4,700 रुपये | स्टॉप लॉस: 3,650

BEML पिछले कुछ महीनों से व्यापक चार्ट पर 3,500-4,050 रुपये की व्यापक रेंज में समेकित हो रहा है, जिसकी कीमतें दैनिक अंतराल पर अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा ऊपर मंडराती हुई देखी गई हैं। पिछले हफ़्ते लंबे समय तक समेकन की एक श्रृंखला के बाद स्टॉक में एक नया ब्रेकआउट देखा गया है। तकनीकी रूप से स्टॉक ने दैनिक समय सीमा पर दिखाई देने वाले हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन के ऊपर एक नया ब्रेकआउट भी दिया है। इसलिए, कोई भी व्यक्ति 3,650 रुपये से नीचे स्टॉप लॉस के साथ 4,650-4,700 रुपये के ऊपरी लक्ष्य के लिए 4,050-4,060 रुपये की सीमा में स्टॉक को जमा कर सकता है।

advertisement

अनुशंसित: एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज

पारादीप फॉस्फेट्स | खरीदें | लक्ष्य मूल्य: 122 रुपये | बढ़त: 17.3%

पारादीप फॉस्फेट्स ने ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि के साथ तीन महीने के समेकन चरण से बाहर निकलकर प्राथमिक अपट्रेंड की संभावित बहाली का संकेत दिया है। यह निवेशकों के लिए एक नया प्रवेश अवसर प्रस्तुत करता है। मई 2023 से, स्टॉक ने लगातार 50-दिवसीय मूविंग एवरेज को बनाए रखा है, जो मजबूत अंतर्निहित समर्थन और खरीद मांग का संकेत देता है। दैनिक MACD संकेतक उत्तर की ओर इशारा कर रहा है और अपनी शून्य रेखा से ऊपर बना हुआ है, जो ऊपर की ओर गति के त्वरण की पुष्टि करता है। आने वाले हफ्तों में स्टॉक के 122 रुपये के स्तर की ओर बढ़ने की उम्मीद है। यह स्तर सितंबर 2022 से बढ़ते चैनल गठन के पैटर्न लक्ष्य से मेल खाता है

अनुशंसित: आशिका स्टॉक ब्रोकिंग

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 4, 2024