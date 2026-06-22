Chemical Stocks to buy: भारतीय शेयर बाजार में इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन केमिकल सेक्टर निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए नए मौके लेकर उभरता नजर आ रहा है।

बिजनेस टुडे के शो BTTV Pre Opening में सीनियर एंकर शैलेंद्र भटनागर के केमिकल सेक्टर पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए प्रभुदास लीलाधर की टेक्निकल रिसर्च एंड एनालिसिस की वाइस प्रेसिडेंट वैशाली पारेख ने बताया कि इस सेक्टर के कई शेयर तकनीकी रूप से मजबूत हो चुके हैं और इनमें आगे भी तेजी की संभावना बनी हुई है।

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Camlin Fine पर सबसे ज्यादा भरोसा

वैशाली पारेख ने Camlin Fine को अपने पसंदीदा शेयरों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है। उनके मुताबिक, इस शेयर ने 128-130 रुपये के आसपास मजबूत बेस बना लिया है और मौजूदा स्तरों पर इसका रिस्क-रिवॉर्ड रेश्यो आकर्षक दिखाई देता है।

उन्होंने कहा, “कैमलिन फाइन बहुत अच्छी स्थिति में है।” उनके अनुसार, अगर यह शेयर 150 रुपये के ऊपर मजबूती से निकल जाता है तो इसमें 170 रुपये से 180 रुपये तक की नई तेजी देखने को मिल सकती है।

इन शेयरों पर भी रखें नजर

Camlin Fine के अलावा वैशाली पारेख ने Navin Fluorine और Sudarshan Chemical को भी ऐसे शेयरों में शामिल किया है जिन पर मौजूदा स्तरों पर खरीदारी के लिए नजर रखी जा सकती है।

इसके अलावा उन्होंने Clean Science and Technology और Fine Organic Industries का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, इन शेयरों में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है।

Fine Organic में दिख रहा मजबूत ट्रेंड

पारेख के अनुसार, फाइन ऑर्गेनिक पहले ही मजबूत अपट्रेंड में एंट्री कर चुका है। उनका कहना है कि शेयर अच्छे अपवर्ड ट्रेंड में है और इसमें 5,700 रुपये तक जाने की संभावना नजर आती है।