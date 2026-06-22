ITC Share Price: 6 महीने में 27% टूटा शेयर, अब ब्रोकरेज दे रहे हैं यह सलाह

आईटीसी शेयर की कीमत पिछले छह महीनों में 27% गिर चुकी है। जनवरी 2026 में तंबाकू पर टैक्स की बढ़ोतरी और बाजारों में आयी अस्थिरता ने ITC Share Price पर दबाव बनाया है। हालांकि 4 जून को 275 रुपये के 52-सप्ताह के निचले स्तर तक गिरने के बाद शेयर में हल्की रिकवरी दिखी है। इस निचले स्तर से स्टॉक करीब 7% चढ़ चुका है। शुक्रवार को FMCG कंपनी का शेयर 293.40 रुपये पर बंद हुआ, जबकि पिछला बंद भाव 291.10 रुपये था। कंपनी का मार्केट कैप 3.67 लाख करोड़ रुपये रहा। शेयर अब भी 31 अक्टूबर 2025 को बने 426.50 रुपये के 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से 31% नीचे है।

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तंबाकू टैक्स बढ़ने से ITC Share Price पर दबाव

आईटीसी का शेयर 2025 में 12% गिरा था। जनवरी 2026 में तंबाकू पर कर बढ़ने के बाद इस साल भी स्टॉक करीब 20% नीचे आ चुका है। हालिया सुधार के बीच शेयर 5 दिन, 10 दिन और 20 दिन के औसत के ऊपर आ गया है। लेकिन 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के औसत के हिसाब से अब भी कमजोर जोन में है।

ब्रोकरेज ने क्या दी राय?

कई ब्रोकरेज फर्मों ने इस एफएमसीजी स्टॉक पर सतर्क रुख रखा है। मोतीलाल ओसवाल ने आईटीसी पर तटस्थ रेटिंग बरकरार रखी है और 300 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य मूल्य दिया है। ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी को एफएमसीजी कारोबार में मजबूत वृद्धि और पेपरबोर्ड मार्जिन में सुधार से सहारा मिल सकता है। लेकिन सिगरेट सेगमेंट की चुनौतियां इन सकारात्मक बातों को कम कर रही हैं। अवैध उत्पादों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कीमत बढ़ाने की सीमित गुंजाइश और वॉल्यूम-मर्जिन के बीच संतुलन कंपनी की कमाई पर दबाव डाल सकता है।

स्टमैटिक्स ने घटाया टारगेट प्राइस

सिस्टमैटिक्स ने आईटीसी के लिए लक्ष्य मूल्य 340 रुपये से घटाकर 310 रुपये कर दिया है। फर्म ने वित्त वर्ष 2027 और वित्त वर्ष 2028 के लिए राजस्व और आय अनुमानों में 2-4% की कटौती की है। ब्रोकरेज अब वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2028 के दौरान राजस्व और प्रति शेयर आय में क्रमशः 6% और 2% CAGR वृद्धि की उम्मीद कर रही है। सिस्टमैटिक्स का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में सिगरेट बिक्री 8-10% घट सकती है। पूरे वर्ष के लिए सिगरेट बिक्री में करीब 5% और शुद्ध बिक्री में 11% गिरावट आ सकती है। अनुमानों में कटौती के बावजूद सिस्टमैटिक्स ने स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है।