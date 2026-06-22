Defence Stocks in Focus: सोमवार 22 जून को शेयर बाजार में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 9:24 बजे तक सेंसेक्स करीब 400 अंक और निफ्टी 110 पॉइंट चढ़कर ट्रेड कर रहा था। बिजनेस टुडे के शो BTTV Pre Opening में सीनियर एंकर आभा बकाया के डिफेंस सेक्टर पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए प्रभुदास लीलाधर की टेक्निकल रिसर्च एंड एनालिसिस की वाइस प्रेसिडेंट वैशाली पारेख ने बताया कि इस सेक्टर में अभी भी आगे बढ़ने की अच्छी गुंजाइश बनी हुई है।

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उनके मुताबिक, कई बड़े डिफेंस शेयर तकनीकी तौर पर मजबूत नजर आ रहे हैं और इनमें आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है।

इन डिफेंस शेयरों पर है भरोसा

हाल की रैली के बावजूद वैशाली पारेख का मानना है कि डिफेंस शेयरों की पूरी संभावित बढ़त अभी कीमतों में शामिल नहीं हुई है। उन्होंने कहा, “मुझे ऐसा नहीं लगता। इस सेक्टर में अभी भी काफी ऊपर जाने की संभावना है।”

उन्होंने कुछ ऐसे शेयरों का नाम भी लिया जिन पर उनकी फर्म पहले से पॉजिटिव नजरिया रखती है। इनमें भारत डायनेमिक्स (BDL), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जेन टेक्नोलॉजीज, पारस डिफेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) शामिल हैं। उनके अनुसार, ये सभी शेयर तकनीकी रूप से मजबूत स्थिति में हैं और आगे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।

निवेशकों को क्यों पसंद आ रहा है डिफेंस सेक्टर?

इस समय बाजार में डिफेंस सेक्टर को केमिकल्स और इंफ्रा-लॉजिस्टिक्स के साथ सबसे मजबूत थीमों में गिना जा रहा है। जब निफ्टी और बैंक निफ्टी सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं, तब निवेशक ऐसे सेक्टर्स की तलाश में हैं जहां मजबूत मोमेंटम और बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा हो।

डिफेंस सेक्टर की कई कंपनियां मिडकैप और स्मॉलकैप कैटेगरी में आती हैं। यही वजह है कि इस सेक्टर को रिटेल और बड़े संस्थागत निवेशकों दोनों का अच्छा समर्थन मिल रहा है।