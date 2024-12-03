scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइस मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक को मिला 2,039 करोड़ रुपये का ऑर्डर

इस मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक को मिला 2,039 करोड़ रुपये का ऑर्डर

Ankur Tyagi
UPDATED: Dec 3, 2024 11:25 IST
Solar Industries
Solar Industries

सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के शेयर आज चर्चा में हैं, क्योंकि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को रक्षा उत्पादों की आपूर्ति के लिए 2,039 करोड़ रुपये के निर्यात ऑर्डर हासिल किए हैं। रक्षा स्टॉक ने तीन और पांच साल में क्रमशः 276.59% और 887.90% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इस साल 11 जुलाई को इसने 13,300 रुपये का रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ था।

इस बीच, बीएसई पर शेयर सोमवार को 1.34% गिरकर 10,542.40 रुपये पर बंद हुआ, जबकि पिछली बार इसका बंद भाव 10,685.05 रुपये था।

फर्म का मार्केट कैप 95,398 करोड़ रुपये रहा। बीएसई पर फर्म के कुल 2579 शेयरों का कारोबार 2.76 करोड़ रुपये रहा। पिछले एक साल में स्टॉक का बीटा 1.1 रहा, जो इस अवधि के दौरान औसत अस्थिरता को दर्शाता है।

तकनीकी रूप से, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) 53.3 पर है, जो संकेत देता है कि स्टॉक न तो ओवरबॉट में है और न ही ओवरसोल्ड ज़ोन में। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया के शेयर 50 दिन, 100 दिन से कम लेकिन 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहे हैं।

सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया ने कहा, "हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी को रक्षा उत्पादों की आपूर्ति के लिए 2039 करोड़ रुपये के निर्यात ऑर्डर मिले हैं, जिन्हें 4 वर्षों की अवधि में वितरित किया जाएगा।" ये आदेश उन्नत रक्षा उत्पादों की आपूर्ति के लिए हैं, जिनकी आपूर्ति अगले चार वर्षों में की जाएगी।

सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया के बारे में

सोलर इंडस्ट्रीज खनन और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए औद्योगिक विस्फोटकों का निर्माण करने वाली भारत स्थित कंपनी है। यह कंपनी औद्योगिक विस्फोटक और रक्षा उत्पाद बनाती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
