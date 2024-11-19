गिरावट वाले बाजार में खरीदें ये शेयर! Small Cap से लेकर Large Cap तक

निवेशकों के बीच इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि इस गिरावट में क्या खरीदें? इसका जवाब ब्रोकरेज JM Financial ने दिया है। अपने नोट में ब्रोकरेज ने बाजार के अलग-अलग मार्केट कैप से 29 ऐसे स्टॉक्स को चुना है जो करेक्शन के बीच 15 प्रतिशत से ज्यादा गिर चुके हैं।

लार्ज कैप स्पेस में क्या खरीदें?

ब्रोकरेज ने 14 ऐसे स्टॉक्स की पहचान की है जिनमें 16%-39% तक का अपसाइड हो सकता है। इस लिस्ट में Reliance Industries, ONGC, Cholamandalam Investment, Samvardhana Motherson, Shriram Transport, Havells India, DLF, Maruti Suzuki, Polycab, Jindal Steel & Power, Bank of Baroda, Hindalco, Bharat Electronics और Axis Bank शामिल है।

JM फाइनेंशियल के मुताबिक बिकवाली की शुरुआत "सेल इंडिया, बाय चाइना" ट्रेड के रूप में हुई, जब चीनी सरकार ने सितंबर 2024 में अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की।

FIIs ने चीन की ओर रुख किया (जो भारत की वैल्यूएशन के आधे से भी कम पर ट्रेड कर रहा था। चीन में सितंबर 2024 में $96 बिलियन की एफआईआई इनफ्लो हुई। अक्टूबर 2024 से अब तक एफआईआई ने भारत में ₹1.16 लाख करोड़ के शेयर बेचे हैं।

ब्रॉडर इंडेक्स में BSE मिडकैप और BSE स्मॉलकैप भी सितंबर में अपने-अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 10% गिर चुके हैं।

मिडकैप स्पेस में कहां खरीदें?

JM फाइनेंशियल ने स्टॉक्स जैसे Suzlon Energy, Supreme Industries, Oil India, BHEL, Global Health, Gujarat Gas, KEI, Metro Brands,Deepak Nitrite और Marico की सिफारिश की है। स्मॉलकैप स्पेस में, इसे Zee में 72.9% का अपसाइड नजर आता है। JM फाइनेंशियल का HG Infra Engineering, Ahluwalia Contracts, PCBL, Cyient DLM, Star Health and Allied Insurance, Gokaldas Exports, Lemon Tree, SAMHI Hotels, PNB Housing Finance, CMS Info Systems, Balrampur Chini, Bikaji Foods, Techno Electric और Aadhar Housing Finance पर सकारात्मक नजरिया है, जिनमें 16% से लेकर 60% तक का अपसाइड देखा जा रहा है।

JM फाइनेंशियल का कहना है कि हम मानते हैं कि यह भारत में निवेश के अवसरों को फिर से मूल्यांकन करने का सही समय है क्योंकि वैल्यूएशन सही हो रहे हैं, भारत अभी भी सबसे बेहतरीन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

