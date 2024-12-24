₹100 से कम वाले Multibagger Stock में बंपर तेजी, एक साल में 155 प्रतिशत रिटर्न

एक स्मॉल-कैप स्टॉक MIC Electronics के शेयर जो 100 रुपए से कम पर ट्रेड कर रहा है। मंगलवार यानि 24 दिसंबर को BSE पर ₹86.76 पर 5 प्रतिशत अपर सर्किट हिट किए, यह मजबूत निवेशक भावना और कंपनी के आसपास हुए अनुकूल ग्रोथ की वजह से देखने को मिल रहा है।

MIC Electronics ने 23 दिसंबर को यह घोषणा की कि Competent Authority ने कंपनी की GPS लोकेशन आधारित पब्लिक एड्रेस और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (PAPIS) और AC और Non-AC ICF और LHB कोचों के लिए LED डेस्टिनेशन बोर्ड्स के लिए कंपनी के कैपेसिटी कम कैपेबिलिटी असेसमेंट (CCA) को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी RDSO/CG-18001 (Rev.2) में उल्लिखित कड़े विनिर्देशों के तहत मिली हैं, जैसा कि कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है।

इंट्रा डे के दौरान स्टॉक ₹86.64 पर BSE पर ट्रेड हो रहा है, जो ₹82.63 के पिछले क्लोज से 4.85 प्रतिशत ऊपर था।

शेयर की चाल

MIC Electronics ने शेयर बाजार में शानदार प्रदर्शन किया है, इसके शेयर पिछले 6 महीनों में 28 प्रतिशत बढ़े हैं और 2024 में अब तक 155 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है। इसके मुकाबले BSE Sensex ने 6 महीने में केवल 1.6 प्रतिशत और साल भर में 9 प्रतिशत की वृद्धि की है। कंपनी का वर्तमान मार्केट कैप ₹2,091.02 करोड़ है। इसके शेयर 37.08x के पी/ई रेश्यो पर ट्रेड कर रहे हैं।

रिजल्ट्स

सितंबर 2024 तिमाही के लिए कंपनी ने ₹11.20 करोड़ की नेट सेल्स की रिपोर्ट दी, जो सितंबर 2023 तिमाही में ₹7.10 करोड़ से 57.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। सेल्स में वृद्धि के बावजूद, कंपनी का Q2 FY25 में नेट प्रॉफिट ₹2.11 करोड़ तक गिर गया, जो Q2 FY24 में ₹8.30 करोड़ से 74.63 प्रतिशत की कमी थी। हालांकि, EBITDA में सकारात्मक ट्रेंड दिखा, जो Q2 FY25 में ₹3.85 करोड़ तक बढ़ गया, जो Q2 FY24 में ₹2.48 करोड़ था।

यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।