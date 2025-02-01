Gold Share में तेजी, Budget 2025 का असर Kalyan Jewellers, Titan आदि के स्टॉक पर

आज के कारोबारी सत्र में गोल्ड से जुड़े शेयरों में अच्छी तेजी देखी गई। निवेशकों को उम्मीद है कि सरकार सोने की कीमतों को कम करेगी या कम से कम मौजूदा स्तर पर बनाए रखेगी ताकि यह आम जनता के लिए किफायती रहे। सोने की कीमतें अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर के आसपास बनी हुई हैं। बीते दिन यानी शुक्रवार को गोल्ड ₹82,600 तक पहुंच गई, जबकि आज यह मामूली गिरावट के साथ ₹82,299 पर रही।

पिछले बजट में वित्त मंत्री ने सोने पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% कर दिया था, जिससे सोने की खपत बढ़ी और कीमतें आम लोगों के लिए थोड़ी किफायती हुईं। हालांकि, वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं के कारण पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है।

इन शेयरों में तेजी

Senco Gold Ltd के शेयरों में 4.33% की बढ़त देखी गई और यह ₹490 पर पहुंच गई।बीते सत्र में कंपनी के शेयर ₹469.65 पर बंद हुआ था।

Kalyan Jewellers India Ltd के शेयरों में 4.15% की तेजी आई और यह ₹523.45 पर पहुंच गए। कंपनी का कुल मूल्यांकन ₹50,000 करोड़ के पार चला गया। हालांकि, अभी भी कंपनी के शेयर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर जो ₹794.60 है उससे करीब 38% नीचे है।

PN Gadgil Jewellers के शेयर कुछ समय पहले ही बाजार में सूचीबद्ध हुए। आज कंपनी के शेयर 1.7% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब शेयर का भाव ₹574.80 प्रति शेयर हो गया है।

Sky Gold Ltd के शेयरों में 5% की बढ़त आई और यह ₹353.55 पर पहुंच गया। शुक्रवार को कंपनी के शेयर ₹336.75 पर बंद हुए थे।

Motisons Jewellers के स्टॉक 5% की बढ़त के साथ अपर सर्किट ₹25.05 पर पहुंच गया।

Titan Company में दिग्गज निवेशक झुनझुनवाला ने निवेश किया है। आज Titan Company के शेयरों तेजी जारी है। कंपनी के शेयर 1.22% बढ़कर ₹3,446.85 पर पहुंच गया।