Budget 2024 Live Updates in Hindi: पिछले 10 सालों में बजट के दिन कैसी रही बाजार की चाल? सेंसेक्स-निफ्टी ने बनाया 'मालामाल' या 'कंगाल'

Budget 2024 Live Updates in Hindi: पिछले 10 सालों में बजट के दिन कैसी रही बाजार की चाल? सेंसेक्स-निफ्टी ने बनाया 'मालामाल' या 'कंगाल'

Union Budget 2024 Live:

New Delhi, Feb 1, 2024 10:05 IST
Budget 2024 live updates in hindi:
Budget 2024 live updates in hindi: शेयर मार्केट में वैसे तो हमेशा ही उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहता है

शेयर मार्केट में वैसे तो हमेशा ही उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। लेकिन हर साल बजट के दिन का सभी को इंतजार रहता है। इस दिन निवेशक मार्केट के मूवमेंटम से बड़ा पैसा बन लेते हैं। देश के बजट पेश होते ही सभी के मन में यह सवाल चल रहा है कि इस बार बजट डे पर बाजार की चाल कैसी रहेगी? मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। इस साल लोकसभा चुनाव होने है तो सभी को काफी उम्मीदें हैं। आपको बताते हैं कि पिछले 10 सालों में बजट वाले दिन सेंसेक्स और निफ्टी की चाल कैसी रही है। किस साल बाजार की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है और किस साल बाजार की निगेटिव क्लोजिंग हुई है। 

बजट डे पर कैसी रही सेंसेक्स की चाल?

साल 2014 वाले अंतरिम बजट में सेंसेक्स 0.48 फीसदी बढ़ा। इसके अलावा 2015 बजट डे पर 0.48 फीसदी, 2017 बजट डे पर 1.76 फीसदी, फरवरी 2019 बजट वाले दिन 0.59 फीसदी, 2021 में बजट के दिन 5 फीसदी, 2022 में बजट डे पर 1.46 फीसदी बढ़ा। सेंसेक्स में इन सालों में तेजी देखने को मिली है। 

सेंसेक्स की निगेटिव क्लोजिंग

इसके अलावा कई साल बजट डे पर सेंसेक्स में निगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। साल 2016 में बजट डे पर सेंसेक्स -0.18 फीसदी, 2018 में -0.16 फीसदी, 2019 में -0.99 फीसदी, 2020 में -2.43 फीसदी और -0.27 फीसदी की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। 

किस साल बजट के दिन निफ्टी की हुई पॉजिटिव क्लोजिंग?

अगर निफ्टी इंडेक्स की बात की जाए तो फरवरी 2014 वाले बजट के दिन 0.41 फीसदी, 2015 वाले बजट के दिन 0.65 फीसदी, फरवरी 2017 में 1.81 फीसदी, बजट 2019 में 0.58 फीसदी, 2021 बजट में 4.74 फीसदी, फरवरी 2022 बजट में 1.37 फीसदी बढ़ा है। 

किस साल बजट वाले दिन निगेटिव रहा निफ्टी इंडेक्स?

वहीं, अगर निगेटिव रिटर्न की बात की जाए तो फरवरी 2016 में निफ्टी -0.10 फीसदी, फरवरी 2018 में -0.10 फीसदी, फरवरी 2020 में -2.51 फीसदी और फरवरी 2023 में -0.26 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
