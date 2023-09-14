BSE ने Circuit Limit में किया बदलाव, कौन-कौन कंपनियां हैं शामिल?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारBSE ने Circuit Limit में किया बदलाव, कौन-कौन कंपनियां हैं शामिल?

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 14, 2023 14:10 IST
BSE ने Circuit Limit में किया बदलाव
बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बिच Bombay Stock Exchange ने Circuit Limit को लेकर फिर से एक बार फेरबदल की है। जारी 14 सितंबर की लिस्ट में पहली कंपनी ITI Ltd का सर्किट फिल्टर में बदलाव किया गया है। बुधवार को कंपनी का शेयर 20 फीसदी बढ़कर 199 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 60 फीसदी बढ़ा है। एक महीने में 100 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। कंपनी की मार्केट कैप 19 हजार करोड़ रुपये है। लिस्ट में दूसरी कंपनी NIIT Ltd है। बुधवार को कंपनी का शेयर 20 फीसदी बढ़कर 140 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 70 फीसदी बढ़ा है।  वहीं, एक महीने में शेयर ने 100 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 1900 करोड़ रुपये है।

ITI Ltd का शेयर 20 फीसदी बढ़कर 199 रुपये पर बंद हुआ
इस लिस्ट में तीसरी कंपनी Karnimata Cold Storage Ltd है। बुधवार को कंपनी का शेयर 20 फीसदी बढ़कर 8.64 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 44 फीसदी बढ़ा है। कंपनी का मार्केट कैप 4 करोड़ रुपये है। लिस्ट में चौथी कंपनी Creative Castings Ltd है। बुधवार को कंपनी का शेयर 20 फीसदी बढ़कर 1087 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 70 फीसदी बढ़ा है। वहीं, एक साल में शेयर ने 150 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 141 करोड़ रुपये है। पांचवे नंबर पर Shoora Designs Ltd है। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। बुधवार को कंपनी का शेयर 16 फीसदी गिरकर 57.83 रुपये पर बंद हुआ। शेयर ने एक हफ्ते में 40 फीसदी का का निगेटिव रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 8 करोड़ रुपये है।

सूची मे Norben Tea & Exports Ltd भी शामिल है। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। बुधवार को कंपनी का शेयर 10 फीसदी बढ़कर 10.25 रुपये पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 30 फीसदी, तीन महीने में 31 फीसदी, एक साल में 50 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी की मार्केट कैप 12 करोड़ रुपये है।

Norben Tea & Exports Ltd के शेयर का सर्किट फिल्टर 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 14, 2023