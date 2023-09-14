BSE ने Circuit Limit में किया बदलाव, कौन-कौन कंपनियां हैं शामिल?
सूची मे Norben Tea & Exports Ltd भी शामिल है। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। बुधवार को कंपनी का शेयर 10 फीसदी बढ़कर 10.25 रुपये पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 30 फीसदी, तीन महीने में 31 फीसदी, एक साल में 50 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी की मार्केट कैप 12 करोड़ रुपये है।
बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बिच Bombay Stock Exchange ने Circuit Limit को लेकर फिर से एक बार फेरबदल की है। जारी 14 सितंबर की लिस्ट में पहली कंपनी ITI Ltd का सर्किट फिल्टर में बदलाव किया गया है। बुधवार को कंपनी का शेयर 20 फीसदी बढ़कर 199 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 60 फीसदी बढ़ा है। एक महीने में 100 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। कंपनी की मार्केट कैप 19 हजार करोड़ रुपये है। लिस्ट में दूसरी कंपनी NIIT Ltd है। बुधवार को कंपनी का शेयर 20 फीसदी बढ़कर 140 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 70 फीसदी बढ़ा है। वहीं, एक महीने में शेयर ने 100 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 1900 करोड़ रुपये है।
इस लिस्ट में तीसरी कंपनी Karnimata Cold Storage Ltd है। बुधवार को कंपनी का शेयर 20 फीसदी बढ़कर 8.64 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 44 फीसदी बढ़ा है। कंपनी का मार्केट कैप 4 करोड़ रुपये है। लिस्ट में चौथी कंपनी Creative Castings Ltd है। बुधवार को कंपनी का शेयर 20 फीसदी बढ़कर 1087 रुपये पर बंद हुआ। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। शेयर 1 हफ्ते में 70 फीसदी बढ़ा है। वहीं, एक साल में शेयर ने 150 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 141 करोड़ रुपये है। पांचवे नंबर पर Shoora Designs Ltd है। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। बुधवार को कंपनी का शेयर 16 फीसदी गिरकर 57.83 रुपये पर बंद हुआ। शेयर ने एक हफ्ते में 40 फीसदी का का निगेटिव रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 8 करोड़ रुपये है।
Also Read: कंपनी ने एंकर निवेशकों से जुटाए ₹617 करोड़, आज से खुला कंपनी का IPO
सूची मे Norben Tea & Exports Ltd भी शामिल है। अब बीएसई ने कंपनी के शेयर का सर्किट फिल्टर 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। बुधवार को कंपनी का शेयर 10 फीसदी बढ़कर 10.25 रुपये पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 30 फीसदी, तीन महीने में 31 फीसदी, एक साल में 50 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी की मार्केट कैप 12 करोड़ रुपये है।