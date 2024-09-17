लिस्टिंग से पहले इस IPO पर BSE का बड़ा एक्शन! ग्रे मार्केट प्रीमियम ZERO हुआ

जहां एक तरफ IPO का बाजार गुलजार है। वहीं दूसरी ओर BSE की ओर से एक IPO की लिस्टिंग टाल दी गई है। एक्सचेंज ने लिस्टिंग से पहले इस IPO पर तगड़ा एक्शन लिया है। आइये जानते हैं क्या है मामला?

SME IPO Trafiksol ITS Technologies

दरअसल आज SME IPO Trafiksol ITS Technologies की लिस्टिंग होनी थी। लेकिन BSE ने सजगता दिखाते हुए इसकी लिस्टिंग पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। यहां तक के IPO से जुटाई गई रकम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। TRAFIKSOL IPO की 17 सितंबर को लिस्टिंग होनी थी।

जानकारी के मुताबिक कंपनी के खिलाफ शिकायत मिलने पर BSE ने तुरंत कार्रवाई की। एक्सचेंज ने अपने बयान में ये भी कहा है कि शिकायत के संतोषजनक निपटारे तक एस्क्रो खाते में रकम रहेगी।

Trafiksol ITS Technologies से उम्मीद

वहीं Trafiksol ITS Technologies से उम्मीद थी कि कंपनी डेब्यू पर निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न्स देगी। कंपनी की इश्यू प्राइस पर ग्रे मार्केट प्रीमियम 135 प्रतिशत था, जो अब अलग-अलग सोर्स के मुताबिक जीरो हो गया है। इसका इश्यू 12 सितंबर को बंद हुआ था। इसे 345 गुना सब्सक्राइब मिला है. इसमें रिटेल हिस्सा 317 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इश्यू साइज 44.87 करोड़ रुपये था. कंपनी ने 66-70 रुपये प्राइस बैंड रखा था और लॉट साइज 2,000 इक्विटी शेयर था।